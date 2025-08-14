В четверг, 14 августа, в Украине идет 1268-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

11.14 Ростов атаковали дроны, повреждены несколько многоэтажек, сообщают местные власти. Ранены 13 человек.

10.26 В курортном селе Железный Порт на неподконтрольной части Херсонской области горит аквапарк.

Местные "власти" заявляют, что его атаковали дроны.

10.21 Мощный врыв в центре Ростова, сообщают местные паблики.

10.10 Ситуация с прорывом РФ севернее Покровска "стабилизируется", туда направили "Азов", заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

"Ситуация на добропольском направлении стабилизируется. Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы обнаружить и уничтожить группы российских оккупантов. В частности, в ходе проведения действий 1-м корпусом Национальной гвардии Украины "Азов", смежными и подчиненными подразделениями враг несет значительные потери. Военнослужащие Сил обороны Украины продолжают поисково-ударные действия в полосе своей ответственности", - заявил Ковалев.

9.54 Армия РФ продвинулась и закрепилась еще на одном участке Днепропетровской области - возле Малиевки, свидетельствует карта Deep State.

Участок прорыва севернее Покровска не уменьшился, РФ продвинулась рядом с ним в Полтавке, что западнее Константиновки. Также россияне увеличивают охват Константиновки с северо-востока.

Продвинулись россияне и в Запорожской области - около Малиновки.

9.10 Белгород с утра подвергся налету беспилотников. Дрон ударил по зданию правительства области. Также загорелся автомобиль. Пострадали три человека.

8.27 Россия утверждает, что в июле поразила четыре украинских предприятия, которые выпускали ракеты "Сапсан" для ударов по РФ, из-за чего программа производства этих ракет была сорвана.

Об этом сообщили ФСБ и российское минобороны.

МО РФ заявило, что удары ракетами и дронами наносились "по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия военно-промышленного комплекса Украины".

Чтобы пробить воздушную оборону этих объектов, были поражены комплексы ПВО Patriot (утверждается, что уничтожены четыре пусковые установки и одна РЛС). Удары наносились по Днепропетровской и Сумской областям, российские СМИ публикуют кадры ударов, как утверждается, по Павлоградскому и Сумскому химическим заводам (вероятно, производящим ракетное топливо).

В результате, как заявляет российское минобороны, "была пресечена попытка киевского режима совместно с западными партнерами организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации".

ФСБ уточнила, что речь о ракетах "Сапсан", которые "создавались при помощи Германии" для ударов вглубь России. Утверждается, что ущерб Украине этих ударов "превысил ущерб РФ от операции "Паутина".

Украина всего этого не подтверждала.

8.04 Американские СМИ пишут, что Трамп в ходе вчерашних переговоров с Зеленским пообещал не обсуждать территории без Украины, настаивать в разговоре с Путиным на прекращении огня и предоставить Киеву некие гарантии безопасности.

По данным NBC News, Трамп сообщил европейцам, что он не намерен обсуждать разделы территории с Путиным на Аляске. Источники говорят, что президент США будет настаивать на прекращении огня.

О том же пишет CNN со ссылкой на европейских дипломатов. Они сообщили, что во время разговора "Трамп, по-видимому, сказал, что будет настаивать на безоговорочном прекращении огня на своей встрече с Путиным", что будет "проявлением доброй воли" со стороны России.

Также Трамп, согласно CNN, отказался вести территориальные переговоры без участия Киева.