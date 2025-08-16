В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК и полицейского. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Случай произошел при попытке мобилизации.

Остановленный военкомами мужчина достал нож и нанес правоохранителю удар в височную область. Затем он по очереди нанес удары трем сотрудникам ТЦК: одному – ножом в голову и руку, другому – в голову и подключичную область, еще одному – в область туловища.

После этого мужчина сразу убежал через дворы, пытаясь скрыться во избежание наказания. Однако полиция быстро установила его местонахождение и задержала.

Напомним, под Одессой остановленный для проверки документов мужчина на мопеде застрелил полицейского.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге мужчина ударил отверткой полицейского при проверке документов. Во время общения он распылил слезоточивый газ из баллончика и попытался убежать - в ответ правоохранитель открыл по нему огонь.