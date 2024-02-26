Патриарх Украинской православной церкви киевского патриархата Филарет вручил награду военному Виктору Пилипенко, который является открытым геем. Узнав об этом, Филарет ее аннулировал.

О ситуации стало известно из соцсети Фейсбук и сайта УПЦ КП.

Получив награду, Пилипенко написал пост в Фейсбуке, в котором поблагодарил Филарета и Киевский патриархат за "кардинальную" смену позиции относительно ЛГБТ.

"Друзья, я искренне рад, что исходя из того, что патриарх Филарет сделал такой шаг и поблагодарил меня, открытого гея и активиста правозащиты – вручил мне медаль со своей подписью и печатью, он и возглавляемый им киевский патриархат кардинально изменили свою позицию по ЛГБТ + людям и больше не считают нас "греховными" и причиной коронавируса... Искренне рад такому кардинальному изменению позиции", - сказано в посте военного.

Однако УПЦ КП вскоре выпустила заявление, что Филарет не знал об ориентации получателя награды, поэтому указ о его награждении аннулирован.

"Военнослужащий Виктор Пилипенко получил благодарность от церкви исключительно как защитник Украины, а не как активист ЛГБТ, по представлению его коллег-военнослужащих из боевого подразделения героической 72-й бригады имени Черных Запорожцев. Патриарх Филарет не вручал лично Пилипенко медаль и не знал о его греховных склонностях. Святейший патриарх Филарет и Украинская православная церковь киевского патриархата, основываясь на Священном Писании, тысячелетнем учении православной церкви, неизменно занимает принципиальную негативную позицию по отношению к содомскому греху, осуждает пропаганду т.н. "однополых браков"... Мы благодарим воина Виктора Пилипенко (как и всех наших защитников за то, что они защищают нашу свободу и территориальную целостность) за его военные заслуги, но не разделяем его греховные предпочтения и агитацию за ЛГБТ. Сообщаем, что ввиду открытой пропаганды греховной идеологии и отрицания существования Бога считать церковную награду Виктору Пилипенко от 08.02.2024 г. аннулированной", - заявили в пресс-службе киевского патриархата.

В ответ Пилипенко заявил, что признает только награды народа Украины, а политиков и церковников призвал "не пиариться" на его имени.

Недавно мы сообщали, что в Киеве на стенах кинотеатра появились гомофобные надписи из-за показа фильма на тему ЛГБТ.

А незадолго до этого инцидента боец ВСУ рассказал, что его чуть не убил сослуживец из-за принадлежности к ЛГБТ.