В Киеве неизвестные изрисовали краской здание кинотеатра "Жовтень" и оставили на его стенах гомофобные изречения и символику "Азова". Акцию провели из-за предстоящего показа украинского фильма "Уроки толерантности", в котором высмеивается отношение общества к теме ЛГБТ.

Об этом сообщает пресс-служба кинотеатра на своей странице в Инстаграме.

В кинотеатре появление надписей расценили как поддержку "российских нарративов", хотя одна из надписей приравнивает представителей ЛГБТ к русским.

"Пока наша нация борется за свою свободу, за свободу волеизъявления, демократию, за уважение личного выбора, некоторые наши сограждане до сих пор поддерживают российские нарративы, ведь это там преследуют и запрещают представителей ЛГБТ-сообщества", – говорится в сообщении.

Несмотря на инцидент, в кинотеатре призывают смотреть комедийно-сатирическую ленту Аркадия Непиталюка "Уроки толерантности", а также "читать книги, знакомиться с научными исследованиями, чтобы не было стыдно за человеческую пещерность".

Рисовавший на ситилайтах кинотеатра попал на камеры наблюдения. Фото: Instagram

Ранее мы писали, что против выставки о войне глазами ЛГБТ в Одессе выступили консервативные активисты.

А недавно боец ВСУ рассказал, что его чуть не убил сослуживец из-за принадлежности к ЛГБТ.