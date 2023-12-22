В Одесском национальном художественном музее открылась выставка "Закалённые на рассвете: война в Украине глазами ЛГБТК+", организованная совместно с "Гей-альянсом Украина".

Против нее выступили активисты, некоторые из них пришли в военной форме и балаклавах. Они представились общественной организацией "Консервативная партия".

Мужчины стояли снаружи музея и расклеили свои плакаты. По их словам, они хотели просто спросить, "зачем это во время войны". Они наклеили у ворот музея самодельный плакат с надписью "Оставь ориентацию дома".

Ранее мы разбирались, почему в Верховной Раде снова обсуждают легализацию однополых отношений.

Война в Украине идет уже 667-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Торецке Донецкой области от российских авиаударов погибли три человека, пятеро ранены. Были прилеты по объектам гражданской инфраструктуры, чьи сотрудники пострадали. Воздушные силы утром заявили, что были сбиты 34 российских дронов их 35. В Киевской области ночью были прилеты по складу.

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