Уганда обвинила США в продвижении ЛГБТ-повестки в Африке. Таким образом Кампала отреагировала на решение Вашингтона ввести визовые ограничения и санкции против представителей угандийских властей.

Об этом сообщает издание Insider Paper.

В понедельник США ввели рестрикции в отношении официальных представителей этой восточноафриканской страны "за подрыв демократии и репрессии маргинализированных групп в Уганде, включая ЛГБТ-сообщество". Чиновникам запретили выдавать визы в США.

Власти Уганды раскритиковали это решение США и обвинили Запад в целом в проталкивании ЛГБТ-повестки.

"В Государственном департаменте США произошел переворот. Ведомство захватили люди, которые продвигают ЛГБТ-повестку в Африке. Без сомнения, у некоторых групп в США и на Западе есть планы в отношении Африки и Уганды заставить нас принять однополые отношения, используя помощь и кредиты", - заявил журналистам министр иностранных дел Уганды Окелло Орием.

По его словам, если угандийским чиновникам не будут давать американские визы, "то они будут путешествовать в Гуанчжоу и другие прекрасные места мира".

"Есть и другие международные партнеры и страны, которые уважают нашу программу развития, не ставя при этом условий на поездки и торговые отношения", — сказал он.

Весной эта восточноафриканская страна приняла один из самых жестких в мире законов против гомосексуализма: парламент Уганды разрешил назначать пожизненное заключение за признание человеком своей принадлежности к ЛГБТК+. Это вызвало критику со стороны правозащитных групп, Организации Объединенных Наций и западных держав. Однако закон пользуется широкой поддержкой населения в этой консервативной стране.

Вскоре после появления закона Джо Байден анонсировал санкции США против Уганды за это решение.