Украинского военного и ЛГБТ-активиста Павла Легойду чуть не убил другой солдат ВСУ из-за его нетрадиционной ориентации.

Об этом сам Легойда рассказал в интервью "ТСН".

"Был один случай, я тогда был в наряде... Никого не трогал, моя работа заключалась в том, что я оберегал вход на завод... Сижу, что-то в телефоне щёлкаю - ко мне подходит какой-то чувак... Говорит: "Это ты тот мальчик?". Я так смотрю на него, говорю: "Какой мальчик?". Говорит: "Ну тот пи@@рас, что мне о тебе говорили", - ввёл в курс дела Легойда.

"У него сразу было такое агрессивное поведение, он пытался это скрыть, но я заметил, что он сейчас мне что-то сделает... Я говорю "Да", потому что понимаю, что если ему уже обо мне сказали, то будет по-дебильному, если я буду выкручиваться... Он говорит: "А ты знаешь, кто я такой?.. Я из артиллерии тоже, я с передка вернулся", - рассказывает активист.

По словам Легойды, однополчанин стал рассказывать истории, как он 10 лет отсидел в тюрьме и как убил своего отчима.

"А я сижу и думаю: "Боже, что делать?" Я понимаю, что меня уже трясти начинает, стрёмно. А у него в руках ещё шампур замечаю к шашлыкам... И он так этот шампур держит: "Ты знаешь, что я своего отчима замочил?" И на меня направляет этот шампур. Я сижу, не знаю, что делать. У меня в голове - "уже всё", уже молитву прочитал, прощаюсь с тем, с кем только можно... Я боюсь ему лишнее слово сказать, где-то крикнуть, потому что понимаю: автомат я поставил в конце коридора... Я понимаю, что пока добегу, он меня просто завалит... Самообороны я не знаю. Поэтому я понимаю, что действовать нужно очень осторожно", - рассказал Легойда.

Как дальше развивалась ситуация, не уточняется.

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