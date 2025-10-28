Настоятеля Святогорской Лавры Украинской православной церкви митрополита Арсения выпустили из СИЗО решением суда под залог, но тут же увезли в СБУ по новому подозрению.

Об этом сообщает Союз православных журналистов.

По предварительным данным, адвокаты добились того, чтобы митрополита Арсения выпустили под залог в размере 1 млн 514 тысяч грн.

При этом на решение суда во многом повлияло очень плохое состояние здоровья митрополита.

Однако примерно в 12 часов, сразу после выхода из СИЗО, Арсения увезли сотрудники СБУ по новому подозрению, которое ему объявили еще три недели назад.

В настоящее время митрополит Арсений находится в СБУ.

Ранее мы сообщали, что СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры Арсению за то, что во время литургии он "озвучил расположение блокпостов ВСУ в Краматорском районе Донецкой области". Сам он обвинения отрицает.

Затем суд избрал меру пресечения митрополиту на время проведения досудебного расследования. Митрополит был отправлен под стражу на два месяца без права внесения залога.