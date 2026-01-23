В Киеве на фоне энергоколлапса практически остановился рынок недвижимости.

По словам руководителя агентства недвижимости "КиевДомСервис" Андрея Романова, после того, как в столице после обстрелов начались проблемы с отоплением, светом и водой, сделки купли-продажи жилья, которые на тот момент были в работе, стали массово отменяться.

Что происходит?

"25-30% сделок потенциальные покупатели попросту аннулировали. Причем, залоги всем вернули, так как то, что происходит - форс-мажорные обстоятельства.

Люди говорят, что пока передумали покупать квартиры в Киеве, так как вообще непонятно, что тут будет с жилым фондом дальше и как жить в мегаполисе в условиях "коммунального ада", - говорит Романов.

Многие уезжают из Киева в относительно более благополучные в плане света и тепла города страны.

"Скажем, семья переселенцев, где все работают на удаленке, вместо Киева сейчас рассматривает покупку квартиры в Житомире, где свет отключают намного меньше, все коммуникации есть, обстреливают реже, чем Киев, жилье дешевле, а до столицы в общем-то за какие то час- полтора реально доехать на машине", - говорит нам риэлтор Алексей.

Часть покупателей, по словам Романова, увеличивают бюджеты и ищут другие варианты по жилью, в частности, квартиры в "автономных" многоэтажках с Киеве или частные дома в пригороде с генераторами.

"Также меняются приоритеты по районам. Оболонь, где сильно пострадала энергетическая инфраструктура, многие уже не хотят рассматривать, хотя недавно она считалась одним из лучших спальных районов. То же самое по Деснянскому району, Софиевской и Петропавловской Борщаговке, где во многих домах коммунальщики до сих пор не могут вернуть отопление", - рассказывает Андрей Романов.

По его словам, из остальных 70-75% уже подготовленных сделок, которые не отменились, часть зависла.

"Люди переносят сроки. Они вроде и не против покупать, но думают. Не исключено, что многие в итоге откажутся от покупки или станут искать другие варианты", - отметил Романов.

Он добавил, что условия госпрограмм "еОсели" и "еВидновлення", по которым сейса проходит большинство сделок, позволяют в последний момент все переиграть.

"По "еОселе" вы просто заново ищете объект и оформляете ипотеку, по "еВидновленню" вместо неиспользованного сертификата через месяц можно сгенерировать новый", - говорит риэлтор.

Что касается новых просмотров и сделок, то после того, как столица погрузилась в коммунальный кризис, по словам Андреева, количество звонков, просмотров и задатков упало, по сравнению, скажем, в ноябрем-декабрем, как минимум, на 70%.

Но "зависли" не только потенциальные покупатели, которые попросту не знают, что им делать дальше, но и продавцы.

"Количество новых объектов на продажу сократилось на 40%, Владельцы тоже не понимают, как им действовать - цены снижать никто не хочет, а по прежним продавать странно, особенно в тех домах, где до сих пор нет отопления. Там хозяева, кстати, массово снимают с продажи выставленные ранее квартиры", - отметил Романов.

Если проанализировать динамику рынка недвижимости с целом, с учетом спроса, предложения и сделок то обвал в январе, по словам Романова - втрое.

Как это сказывается на ценах?

По словам Романова, пока особых изменений по стоимости жилья на продажу нет.

"Владельцы не спешат снижать, рассчитывают все же, что коммунальщики все починят и жизнь наладится. Даже в тех домах, что стоят без отопления и воды, квартиры или сняли с продажи или они висят в базах по прежним ценам. Но, понятно, что это инерция рынка. В течение месяца будут изменения. Квартиры в проблемных домах (где нужно ремонтировать сети) подешевеют, А жилье в автономных домах с генераторами на лифты и насосы, могут подорожать", - прогнозирует эксперт.

Риэлторы, с которыми пообщалась "Страна", ожидают уже в ближайшее время проседания цен по "проблемным" домам. А квартиры в "автономных домах" могут подорожать.

Но конкретные цифры во многом зависят от того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, и удастся ли Киеву справиться с коммунальным коллапсам или же он, наоборот, будет углубляться.

Отметим, что рынок аренды реагирует на изменение обстановки более оперативно. И там уже есть подвижки по ценам. К примеру, на 10% подорожали квартиры в хрущевках с газовыми плитами и колонками на воду, до 15% подскочили ставки на квартиры в домах с генераторами на лифты и насосы и отдельно - с бесперебойниками в квартирах (как правило, это новые ЖК).

Также от 10% и выше, подорожали небольшие и сравнительно недорогие частные дома с генераторами (до тысячи долларов в месяц).

"Многие пытаются переехать хотя бы на время в жилье, где есть возможность жить в тепле и со светом. Помимо пригорода, люди рассматривают частные дома в Киеве - на Осокорках, Печерске, в Шевченковском районе, но там ценники доходят до 5-7 тысяч долларов в месяц, хотя есть и более дешевые варианты", - говорит Андрей Романов.

В то же время квартиры в домах без отопления начали пустеть - арендаторы массово оттуда съезжают, хотя многие хозяева пытаются их удержать, предлагая скидки до 30-40% по аренде "до весны".