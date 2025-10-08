Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании приняла во втором чтении и в целом закона о защите прав на землю владельцев объектов недвижимости, разрушенных в результате боевых действий. Документ дает возможность вернуть или получить в собственность находившиеся под такими объектами земельные участки.

Об этом сообщается на сайте парламента.

По новым нормам, если право собственности на недвижимость было прекращено в Государственном реестре прав из-за ее уничтожения, бывшие владельцы или их наследники могут получить земельные участки безвозмездно или через передачу без проведения земельных торгов.

Это решение будет действовать во время военного положения и в течение пяти лет после его прекращения, с последующим упрощением процедур - без обязательной разработки градостроительной документации при условии, что целевое назначение участка соответствует назначению разрушенного объекта.

Кроме того, закон предусматривает, что Минприроды получит право утверждать методику определения ущерба, причиненного земельным ресурсам вследствие загрязнения или засорения, а дипломатические представительства могут быть освобождены от арендной платы за землю при условии, что это предусмотрено международными договорами, одобренных Радой.

Сегодня Рада также продлила полномочия мэров и местных советов на время действия военного положения.

При этом парламент провалил голосование за постановление о представлении президента США Дональда Трампа для награждения Нобелевской премии мира.