В Верховной Раде провалилось голосование за постановление №14088 о представлении президента США Дональда Трампа для награждения Нобелевской премии мира.

Постановление об обращении парламента к Нобелевскому комитету поддержали только 132 депутата.

Авторы постановления мотивировали необходимость выдвинуть Трампа на премию тем, что, находясь на посту президента США, тот неоднократно "демонстрировал готовность к диалогу, уменьшению уровня глобальных конфликтов, а также инициировал шаги, направленные на стабилизацию международных отношений и поиск политических решений в ситуациях, которые представляли угрозу миру".

Также они напомнили, что Трамп внес "неоценимый вклад" в военную помощь Украине, дав зимой 2017-2018 гг. разрешение на поставку летального оборонного оружия. Кроме того, при нем в июле 2018 года США закрепили на уровне государственной политики принцип

непризнания претензий России на Крым. Наконец, в первую каденцию Трампа были введены санкции против участников строительства газопровода "Северный поток", "что остановило ключевого подрядчика и изменило проект, который усиливал бы зависимость Европы от российского газа.

Напомним, проект упомянутого постановления был зарегистрирован в Раде 29 сентября. Среди пяти его инициаторов был лишь один "слуга народа", поэтому инициатива, скорее всего, не была согласована с Банковой.

Западные издания не раз писали, что Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира и считает, что заслуживает ее.