Помощники президента США Дональда Трампа ведут кампанию по присуждению главе Белого дома Нобелевской премии мира.

Об этом пишет американское информационное агентство Bloomberg.

По данным издания, вопрос о возможной награде лидера республиканцев поднимал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в разговорах с европейскими коллегами, а госсекретарь Марко Рубио был привлечён к тому, чтобы убеждать партнёров США поддерживать Трампа.

При этом Нобелевский комитет, по информации Bloomberg, пока не вынес решения, однако обеспокоен возможной реакцией президента США в случае отказа.

Один из сотрудников комитета даже признался, что подумывает уйти на больничный 10 октября, когда будет объявляться лауреат.

Секретарь организации Кристиан Берг Харпвикен отметил, что прямого давления на них не оказывалось, но отметил, что в пользу Трампа ведётся одновременно несколько кампаний, как публичных, так и закрытых.

При этом, по данным платформы прогнозов Polymarket, шансы президента США получить Нобелевскую премию мира составляют лишь 4%.

Среди фаворитов называют сеть волонтёрских координационных центров Sudan’s Emergency Response Rooms, которые организуют гуманитарную помощь в условиях войны в Судане, а также вдову погибшего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального – Юлию.

Напомним, Белый дом США официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира.

Как мы также сообщали, в Верховной Раде Украины захотели выдвинуть президента США на получение звания нобелевского лауреата.