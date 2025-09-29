В Верховной Раде Украины предлагают выдвинуть президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира.

Соответствующий проект постановления зарегистрировали в Раде.

Отметим, что среди пяти подписантов – лишь один "слуга народа", поэтому инициатива, скорее всего, не согласована с Банковой.

Напомним, западные издания писали, что Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира и считает, что заслуживает ее, но сомневается, что получит.

Окружение Трампа стало постоянно поднимать эту тему, напоминая о череде войн по всему миру, которые закончились при Трампе, а в середине августа Белый дом официально выдвинул его кандидатуру на соискание премии.

А недавно бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что выдвинет Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот сможет закончить войну в Украине без уступок России украинских территорий.

