Вчера началась Нобелевская неделя - период, в течение которого будут объявлены лауреаты главных премий 2025 года. Главная интрига недели заключается в том, присудят ли в пятницу президенту США Дональду Трампу премию мира.

По данным платформы прогнозов Polymarket, шансы главы Белого дома на получение престижной награды составляют лишь 4%. При этом Трамп активно претендует на нее, утверждая, что за неполный год у власти остановил семь войн. Также он пытается урегулировать войну в Украине, чтобы шансы на премию стали фактически неоспоримыми, но это у него пока не получилось.

Зато прямо сейчас проходят инициированные Вашингтоном переговоры о мирном соглашении в Газе.

Следует отметить, что в истории были прецеденты, когда действующие и бывшие президенты США получали Нобелевскую премию мира: Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Джимми Картер, Барак Обама. Причем Рузвельт (как и Трамп, тоже республиканец) получил её за урегулирования войны с участием России: он помог остановить русско-японскую войну в 1905 году.

Во время этой войны Рузвельт сначала явно симпатизировал Токио, однако вскоре в Вашингтоне поняли, что чрезмерное усиление Японии может подорвать баланс сил в Азии.

Попытки президента США примирить воюющие стороны начались еще в 1904 году, но тогда обе державы были уверены в скорой победе. К лету 1905-го война истощила всех, и остро встал вопрос о посреднике. Япония первой обратилась к Рузвельту: 31 мая она попросила его организовать контакт с Петербургом. Царь Николай II согласился на переговоры после обращения президента США. Так родилась идея мирной конференции в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир.

5 августа делегации обеих стран впервые встретились на борту американского линкора "Мейфлауэр" в заливе Ойстер-Бей. Однако между сторонами оставались непримиримые противоречия: Токио требовал контрибуцию и весь Сахалин, Россия же отказывалась платить и уступать территории.

Когда переговоры зашли в тупик, Рузвельт (на фото в центре) решил действовать за кулисами. Через специального посланника японского правительства Канэко Кэнтаро он дал понять, что Россия категорически не согласится на денежные выплаты, умолчав при этом, что готова пожертвовать половиной Сахалина - той, которую японцы уже контролировали на тот момент.

Финальная встреча делегаций прошла бурно. Российский представитель Сергей Витте (на фото слева) отверг требования Токио. Министр иностранных дел Японии Комура Дзютаро (на фото крайний справа) ответил, что готов отказаться от контрибуции в обмен на Сахалин. Но компромисс был найден: Япония получала южную часть острова, отказавшись от остальных притязаний.

В итоге никто кроме Рузвельта таким компромиссным миром не остался доволен. В России Витте называли графом Полусахалинским, а в Японии вспыхнули уличные беспорядки. Однако Рузвельта признавали главным архитектором мира.

"Выражаю Вам сердечную благодарность за Ваши гуманные усилия по достижению мира и заключению Портсмутского договора", - телеграфировал Витте американскому президенту.

10 декабря 1906 года Нобелевский комитет наградил Рузвельта премией мира с формулировкой "за роль в прекращении кровопролитной войны между Японией и Россией".

Правда, всего за месяц до этого награждения миротворец Рузвельт вновь ввел американские войска на Кубу для подавления восстания. Раздраженный сопротивлением местных жителей, он говорил: "Я так зол на эту проклятую маленькую республику, что готов стереть её с лица земли. Мы ведь только хотели, чтобы они были счастливы и процветали".

Да и в целом Теодор Рузвельт считался одним из самых воинственных американских президентов, которого в карикатурах регулярно изображали с дубиной.

Неудивительно, что награда вызвала жаркие споры. Многие считали, что столь далекий от пацифизма президент не имел морального права называться борцом за мир. Критики тогда утверждали, что решение Нобелевского комитета стало попыткой Норвегии угодить США, чье влияние в мире быстро росло.

Но при всем сходстве у Рузвельта с Трампом есть различия: нынешний президент США так и не смог помирить Россию с Украиной. По крайней мере пока. Хотя с точки зрения воинственности Трамп Рузвельту заметно уступает. Увеличит ли это его шансы на получение премии, увидим уже через пару дней.