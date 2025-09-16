Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 13302 о создании Специализированного окружного и апелляционного административных судов в Киеве, юрисдикция которых распространяется на всю Украину. Они должны заменить Окружной административный суд Киева.

За принятие проекта в целом проголосовали 239 депутата.

Новые суды будут рассматривать дела против центральных органов власти (Верховной Рады, Кабинета министров, НБУ, министерств и других центральных органов исполнительной власти) и обжалование конкурсов на должности руководителей антикоррупционных органов (НАБУ, САП, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), БЭБ). В частности, Специализированный окружной административный суд (СОАС) будет заниматься административными делами в первой инстанции, а Специализированный апелляционный административный суд (СААС) - рассмотрением апелляций на решения СОАС.

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда Киева и создании Киевского городского окружного административного суда в конце первого года войны.

Создание нового админсуда вместо ОАСК было одним из требований МВФ к Украине.