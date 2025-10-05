Министерство юстиции Украины удалило свою информацию о том, что украинцы должны зарегистрировать в реестре недвижимость, которую приобрели до 2013 года.

Вчера СМИ распространили заявление министерства, где говорилось, что недвижимость, приобретенную до 1 января 2013 года, людям нужно самостоятельно вносить в новый госреестр, поскольку данные из старого не были автоматически перенесены в новую систему.

После этого Минюст удалил свое первое сообщение и выпустил уточненную информацию. Там уже говорилось, что никакой перерегистрации проводить не надо.

"Собственнику, право собственности на недвижимое имущество которого было зарегистрировано до 2013 года, не нужно совершать никаких действий для признания государством его права собственности", – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что владелец жилья "по собственному желанию может обратиться за государственной регистрацией своего права собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество".

Напомним, по сведениям НАБУ и СБУ, чиновники Минюста украли более десяти миллионов на серверах для цифровизации.

Ранее депутат Верховной Рады заявил, что Минюст согласовал изменения в бронировании, которые могут уничтожить критические предприятия.