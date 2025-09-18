Семья секретаря СНБО и экс-министра обороны Украины Рустема Умерова имеет восемь элитных объектов недвижимости в США: три квартиры во Флориде, одну – в Нью-Йорке и 4 виллы возле Майами.

Об этом заявляет работающий на западные гранты Центр противодействия коррупции (ЦПК), публикуя снимки апартаментов Умеровых на своём официальном сайте.

Арендованная квартира в США площадью 137,4 кв. м. во Флориде

Рустем Умеров декларирует, что его жена Лейля Умерова с 1 октября 2019 арендует квартиру в США площадью 137,4 кв м. Этой недвижимостью, по данным декларации, пользуются также сам секретарь и трое его детей.

Квартира 134,5 кв м. во Флориде

По данным источника ЦПК, с 8 сентября 2018 по 4 мая 2019 в этой квартире регистрировалась также жена секретаря СНБО Лейля Умерова. Этот же адрес она указывала при обновлении водительского удостоверения в США в 2019 году.

Квартира во Флориде, в которой регистрировался отец Умерова Энвер Умеров

Оценочная стоимость апартаментов, где регистрировался отец секретаря СНБО – $1,2 млн, аренда – $7,2 тыс. Сайты по продаже недвижимости показывают, что эта квартира имеет 450 квадратов, здесь 2 спальни и 2 ванны.

Квартира на Манхэттене в Нью-Йорке

По данным источника ЦПК, Рустем Умеров с 6 ноября 2015 по июль 2025 года регистрировался в 2-комнатной квартире в Нью-Йорке на Манхэттене. Квартира имеет площадь 90,2 кв. м. В этой же квартире с ноября 2015 по август 2025 регистрировался также брат Рустема Умерова Аслан Омер Киримлы.

Вилла 257,1 кв. м во Флориде

По данным источника ЦПК, супруга Рустема Умерова Лейля с 10 октября 2017 по июль 2025 года регистрировалась на этой вилле. К этому же адресу привязан американский номер телефона Лейли Умеровой. Также этот адрес проходит как адрес Рустема Умерова в 2017 году.

Вилла 167,2 кв. м во Флориде

В ней зарегистрирована фирма, из которой супруга Умерова Лейля получает доходы более миллиона гривен ежегодно.

Вилла, по адресу которой зарегистрировали duns-номер фирмы брата Умерова во Флориде

Компания брата Умерова Аслана Омера Киримлы Astem Ventures Inc указала при получении duns-номера в США этот адрес.

Вилла 212 кв. м во Флориде

По базам с августа 2017 года по январь 2025 года на ней зарегистрирован брат экс-министра обороны Аслан Омер Киримлы.

В Совете нацбезопасности так ответили на запрос ЦПК по поводу информации об американской недвижимости Умерова:

"Учитывая публичный статус Рустема Умерова, раскрытие таких данных создаёт прямые риски для безопасности его семьи, в частности несовершеннолетних детей. Поэтому мы не предоставляем, не подтверждаем и не распространяем подобную информацию. Родственники господина Умерова (брат с семьёй и родители) проживают в двух из указанных вами объектов недвижимости. Рустем Умеров не оплачивает проживание ни одной из этих семей... Также подчёркиваем, что оставшиеся пяти адресов, которые вы указали, не являются и не были актуальными и не используются в период 2019-2025 годов ни семьей Умерова (жена и дети), ни другими родственниками".

Ранее в Bihus.Info писали, что экс-начальники Нацполиции владеют компаниями и элитной недвижимостью на миллионы долларов.

Напомним, начальника Энергетической таможни отстранили от должности после расследования "Схем" о его недвижимости.