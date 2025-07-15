Заместителя руководителя Специализированной экологической прокуратуры Александра Малеева увольняют после эфира шоу "Супермамы" на телеканале СТБ, в котором его нынешняя и бывшая супруги показали незадекларированную недвижимость.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо".

Жена прокурора Анна Малеева рассказала авторам шоу, что семья арендует дом в Буче Киевской области площадью 130 квадратных метров, который в декларации не указан.

По информации журналистов "Слидство.Инфо", этот дом находится на территории природно-заповедного фонда, где строительство запрещено. За контроль строительства на территории фонда отвечает как раз Специализированная экологическая прокуратура, которую возглавляет Малеев.

Его супруга сказала, что не знает стоимости аренды жилья. По подсчетам журналистов, она не может быть меньше 3 тысяч долларов в месяц.

Бывшая жена прокурора тоже участвовала в шоу и рассказывала, что Малеев арендует для нее и детей квартиру за 15 тысяч гривен и платит 30 тысяч гривен ежемесячно. Эту квартиру и расходы чиновник также не указал в декларации.

Зато в декларации за 2024 год Малеев упомянул немало другой недвижимости в Одесской области и Киеве, а еще три автомобиля. Его доход в прокуратуре за год составил 1 344 098 гривен. На банковских счетах прокурор хранит 562 478 гривен и наличными 2 500 долларов. Его супруга рожала в США, что позволило ребенку получить американское гражданство.

Сам Малеев тоже мелькнул в программе. Он не стал отвечать на вопрос, где работает, но сказал, что у него "творческая профессия".

Увольнение инициировала квалификационно-дисциплинарная комиссия.

Ранее мы писали, что бывший начальник Броварского районного ТЦК Юрий Бурляй пользуется элитным домом в пригороде Киева, квартирой в Вышгороде и делает ремонт в двух квартирах в Борисполе.

Также журналисты-расследователи установили, что бывшие начальники Нацполиции владеют компаниями и элитной недвижимостью на миллионы долларов.