Государственная таможенная служба отстранила от исполнения обязанностей руководителя Энергетической таможни Анатолия Комара на время служебного расследования. Расследование стартовало после выхода материала проекта "Схемы" "Радио Свобода", в котором говорится о дорогой недвижимости чиновника.

Об этом сообщается в соцсетях таможенной службы.

"Во исполнение поручения руководства государства относительно проверки фактов, изложенных, в частности, в журналистских расследованиях, в отношении начальника Энергетической таможни Анатолия Комара, Государственной таможенной службой Украины вместе с Министерством финансов, с привлечением НАПК и правоохранительных органов проводится соответствующая проверка. Учитывая это, Гостаможслужба приняла решение об открытии дисциплинарного производства в отношении Анатолия Комара с отстранением его от исполнения должностных обязанностей", - сказано в публикации.

"Схемы" выяснили, что Комар, который почти 20 лет до прихода в таможню работал в СБУ, в 2021 году купил апартаменты в элитном ЖК "Бульвар Фонтанов" в центре Киева стоимостью 3,7 миллиона гривен. Притом его сбережений из официальной зарплаты на покупку явно не хватило бы. В декларации чиновник указал, что два миллиона теща подарила жене, а еще почти три миллиона - 91-летняя бабушка.

За год до этого тесть Комара купил квартиру на 138 квадратных метров в новом ЖК на берегу Днепра. Тогда же, в 2020-м, тесть купил 20 соток земли в коттеджном городке в селе Вишенки под Киевом, где позже началось и сейчас уже заканчивается строительство роскошного поместья. Согласно полученной журналистами смете строительства, площадь дома тестя Комара составляет 450 квадратных метров. А по оценкам экспертов, строительство и ремонт обошлись почти в 70 миллионов гривен.

Сам Комар заявил, что не знает, откуда деньги у тестя, и отрицает, что дом строят для него. При этом тесть и теща таможенника - пенсионеры, но на их открытые ФЛП стали заходить большие суммы денег.

Ранее журналисты выяснили, что родня одного из начальников СБУ скупила квартиры по всей Украине на 600 тысяч долларов.

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