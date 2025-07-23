Теща и родители высокопоставленного сотрудника СБУ, полковника Алексея Прокопенко, который возглавляет управление Службы безопасности в Хмельницкой области, купила дорогие квартиры по всей Украине на сумму в 600 тысяч долларов.

Расследование об этом опубликовало издание "Громадське", близкое к группе поддержки антикоррупционных органов, после обысков СБУ у детективов НАБУ.

Так, теща начальника управления СБУ Светлана Борис в феврале приобрела пентхаус площадью 179,5 квадратных метров в столичном ЖК бизнес-класса "Шевченковский". Рыночная стоимость недвижимости, занимающей два верхних этажа новостройки и имеющую собственную террасу с видом на город, составляет 360 тысяч долларов, но женщине она досталась за 4,5 миллиона гривен (около 108 тысяч долларов).

Кроме того, в том же месяце она купила парковочное место в упомянутом ЖК рыночной стоимостью почти 40 тысяч долларов.

В 2022 году Светлана стала обладательницей двух квартир в одесских ЖК бизнес-класса: Avinion (за 50 тысяч долларов) и "Олимпийский" (за 63 тысячи долларов). Последнее помещение она продала в конце февраля 2025 года, а взамен купила небольшую квартиру в ЖК "Счастливый" в Хмельницком стоимостью около 40 тысяч долларов.

При этом теща полковника не живет ни в одном из этих городов, а вместе с мужем обитает в старом доме в Нежине.

Родители сбушника владеют жильем в селе под Киевом, а с тех пор, как их сын начал служить в столице, принялись покупать недвижимость в тамошних жилых комплексах.

Его отец после выхода на пенсию в 2015 году оформил на себя квартиру площадью 53,2 квадратных метра в ЖК комфорт-класса "Британский квартал" за 14 тысяч долларов, хотя ее реальная рыночная стоимость тогда достигала 36 тысяч. В 2016 году мужчина вложил 56 тысяч в нежилое помещение в ЖК "Барселона" площадью 88,5 квадратов.

Мать полковника СБУ, 73-летняя Надежда Прокопенко, в мае 2022 года купила Tesla Model 3 2019 года выпуска ценой около 20 тысяч долларов. А с 2013 года она владеет квартирой в ЖК Royal House в Киеве, которая официально обошлась ей в 32 тысячи долларов.

В СБУ заявили, что теща сотрудника заработала средства сама на оптовой торговле одеждой и обувью. Хотя следов её предпринимательской деятельности в интернете журналисты не нашли.

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