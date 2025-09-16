Министерство юстиции Украины согласовало изменения в порядок бронирования, которые развалят украинские критические предприятия.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, этот приказ запрещает признавать критически важными для экономики предприятия, где даже один из миноритарных собственников находится под санкциями.

"Завтра один из находящихся под санкциями пророссийских деятелей купит по одной акции крупнейших акционерных обществ Украины - и предприятие потеряет статус критически важного. Его ценные работники потеряют бронирование и будут мобилизованы", – объяснил Гончаренко.

"Бронирование - это жизненно важный процесс для сохранения деятельности критически важных предприятий. Без него остановятся предприятия, которые обеспечивают нашу оборону и сотни миллиардов налоговых поступлений в бюджет", - подчеркнул Гончаренко.

Также нардеп призвал догонять тех, кто под санкциями, и не трогать рабочих.

Напомним, под санкциями находится лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко, который владеет многочисленными активами в Украине. В том числе крупнейшей кондитерской компанией страны "Рошен".

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект, позволяющий критическим оборонным предприятиям сразу бронировать новых сотрудников на 45 дней, чтобы их не мобилизовали, а затем оформлять постоянную бронь.