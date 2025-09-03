Рада приняла в первом чтении проект закона, разрешающий оборонным предприятиям бронировать новых сотрудников
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 13335, позволяющий оборонным предприятиям со статусом критичности сразу бронировать новых сотрудников на 45 дней, чтобы их не мобилизовали при оформлении, а уже после работать над оформлением постоянной брони.
Об этом сообщает народный депутат Александр Федиенко.
Трудоустроиться таким образом смогут даже мужчины без обновленных военно-учетных данных.
Ранее в Министерстве экономики Украины заявили, что правительство разрешило бронировать 100% работников критически важных предприятий на прифронтовых территориях.
Перед этим сообщалось, что Кабинет министров Украины разрешил отсрочки для всех работающих на армию.
А весной в Украине разрешили бронировать до 75% работников коммунальной инфраструктуры.
Между тем в ТЦК признавали, что мобилизовывают забронированных сотрудников, просто отменяя их отсрочку.
