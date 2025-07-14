Для сохранения отсрочки от мобилизации научные сотрудники должны каждые 3 месяца подтверждать место работы.

Об этом рассказал юрист военной практики Даниил Гончаренко в эфире телеканала "Киев 24".

По его словам, отсрочка продлевается только в том случае, если учёный действительно работает по соответствующему направлению. В противном случае на человека могут наложить штраф и объявить в розыск.

И здесь главная проблема в том, что подать в розыск не сложно, а обжаловать сложно и долго: сначала через вышестоящий ТЦК, далее – через суд.

Ранее в вузах усилили проверки, чтобы выявить поступивших в аспирантуру ради отсрочки от службы в армии.

Война в Украине продолжается 1237-й день. Последние новости с ключевыми событиями 14 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне военный обозреватель Deep State сообщил, что войска РФ захватили село Разино в Донецкой области, что на северо-востоке от Мирнограда. Также зафиксировано продвижение неприятеля возле посёлка Возрождения к югу от Покровска. Кроме того, противник продолжает наступательные действия возле Торецка и к северу от Купянска в Харьковской области.

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