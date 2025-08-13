Правительство разрешило бронировать 100% работников критически важных предприятий на прифронтовых территориях.

Об этом сообщает Министерство экономики по своим информационным каналам.

Как сообщили в ведомстве, цель решения – способствовать постоянному функционированию прифронтовых предприятий и обеспечить сохранность рабочих мест.

Напомним, Кабмин разрешил отсрочки для всех работающих на армию.

Война в Украине продолжается 1267-й день. Последние новости с ключевыми событиями 13 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные паблики и бойцы ВСУ массово сообщали о российском прорыве к северу от покровской агломерации – в сторону Доброполья. В результате 11-километрового (согласно украинским данным) рывка, неприятель вышел к северо-востоку от населённого пункта, перекрыв дорогу на Краматорск и Константиновку. При этом военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке считает, что прорыв насчитывает 18 километров.

