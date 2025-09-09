Кабинет министров Украины разрешил бронировать от мобилизации сотрудников производителям беспилотников разных типов.

Об этом говорится в постановлении № 1106.

Критерии критически важных предприятий, которые имеют право на бронирование, дополнили таким пунктом: "предприятия, учреждения и организации, выполняющие государственные контракты (договоры) по производству беспилотных систем (беспилотных 2 авиационных комплексов, беспилотных летательных аппаратов, беспилотных наземных (роботизированных) комплексов, беспилотных водных (плавающих) комплексов), вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей и других товаров оборонного назначения по заказу Администрации Госспецсвязи, других государственных заказчиков в сфере обороны (в том числе их служб государственного заказчика)".

Также правительство уточнило норму о бронировании 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах. Бронирование может осуществляться "на территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы".

Ранее Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, позволяющий оборонным предприятиям со статусом критически важных сразу бронировать новых сотрудников на 45 дней, чтобы их не мобилизовали при оформлении на работу.