Жители Украины, которые до 2013 года получили право собственности на недвижимость, должны самостоятельно перерегистрировать его в новом госреестре.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"С 1 января 2013 года в Украине заработал единый электронный Государственный реестр прав на недвижимое имущество вместо Реестра прав собственности на недвижимое имущество и бумажных книг БТИ. Данные из предыдущего электронного реестра не попали в новый автоматически. Поэтому владельцам, получившим права в тот период, необходимо внести эту информацию в новый реестр самостоятельно", - говорится в заявлении Минюста.

При этом отмечается, что регистрация бесплатная, и может быть осуществлена через ЦНАП, государственного регистратора или через "Дию", если недвижимость не находится в Киеве, Донецкой и Луганской областях. Для неё также нужно подать документ, подтверждающий право собственности.

