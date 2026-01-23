Бывший главный тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Алексей Михайличенко избил сотрудника коммунальных служб из-за отсутствия в доме отопления.

Об этом вчера написали телеграм-каналы со ссылкой на пост в Фейсбуке журналистики Наджие Аметовой.

По ее словам, жертвой Михайличенко стал сантехник по имени Николай. Инцидент снимал на телефон руководитель ЖЭК, однако после его общения с нападавшим запись исчезла.

Николай из-за полученных травм попал в больницу. Причем жильцы дома отзываются о нем только положительно. Мужчина ежедневно ездит в центр на работу из Гостомеля, работает с раннего утра до поздней ночи.

Аметова рассказала, что звонила Михайличенко по поводу избиения, но тот общался с пренебрежением, посоветовал "отдохнуть" и заявил, что его не заботит публичное обсуждение инцидента.

Источники "Страны" в полиции подтвердили инцидент.

По их словам, слесарь-сантехник "Печерскжитло" 53-летний Николай П. обратился в правоохранительные органы с заявлением об избиении со стороны Михайличенко, которое произошло 21 января в подвале дома на улице Мазепы. Николай сообщил, что в тот день разбирался с отоплением в бойлерной и увидел, как к нему спустился жилец, которого он сразу узнал: это был известный футболист и тренер Михайличенко. Визитер затеял с ним словесную перепалку и ударил по лицу и ногой в область паха.

Правоохранительные органы начали расследование уголовного проступка по ч. 1 ст. 125 УК Украины о причинении легких телесных повреждений. Это статья частного обвинения, поэтому если тренер решит с работником конфликт полюбовно, тот может отозвать заявление, и дело будет закрыто.

Киевская полиция уже и официально подтвердила информацию журналистки и нашего источника, при этом фамилию самого тренера не назвав.

"В Печерское управление полиции обратился 53-летний работник ЖЭК с заявлением о том, что во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения в результате словесного конфликта его ударил 62-летний житель дома. По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины об умышленном легком телесном повреждении. Предварительное следствие продолжается", - говорится в заявлении управления Нацполиции в городе Киеве.

Ранее мы рассказывали, что киевские коммунальщики работают на износ. Двое из них скончались от физического истощения.

В тяжелых условиях трудятся и спасатели ГСЧС. Так, они ликвидировали аварию на энергообъекте под водой при морозе до -15 °C.