Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ликвидировали аварию на энергообъекте при морозе до -15 °C.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, кадры публикует ГСЧС на своей старнице в Фейсбуке.

По имеющейся информации, водолазные работы потребовались после того как теплоэлектроцентраль в Киеве оказалась подтоплена из-за повреждения трубы в результате российских обстрелов.

Клименко сообщил, что операция по устранению повреждений трубопровода продолжалась шесть суток. После того как утечку воды ликвидировали, продолжились общие восстановительные работы на энергообъекте.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко сообщил, что два слесаря аварийных бригад в Киеве умерли от перетруждения.

В виду нехватки персонала работники экстренных служб работают по двое-трое суток без перерывов. У многих зафиксированы обморожения и психофизическое истощение.

Напомним, в Киеве некоторые дома остаются без тепла уже несколько недель.

Война в Украине продолжается 1429-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 22 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду стало известно, что РФ наращивает возможности в сфере использования боевых беспилотников, причем не только дальнобойных, но и ближнего действия. Также СМИ писали о захвате противником села Рыбное к северу от Гуляйполя Запорожской области.

