В Киеве некоторые дома уже около трех недель живут без отопления.

Об этом сообщают в Facebook жители дома на улице Заболотного, 32, что в районе Теремки.

Они заявили, что третью неделю живут без отопления, три дня без воды и два дня без света. В доме замерзли все трубы, даже канализационные, из-за чего нельзя пользоваться туалетами. На запросы и жалобы ЖЭК отвечает, что не может ничего сделать.

Дом 61А на улице Дорошенко на Печерске уже почти месяц стоит без отопления после прорыва труб, сообщают киевский телеканал. Квартиры обитателей затопило, света нет по несколько дней, горячей воды нет, холодная отсутствует частично. Температура в доме как на улице, в подъезде висят сосульки.

Тем временем трубы разрывает во все большем количестве домов, сообщают телеграм-каналы.

Подписчики "Страны" из столицы тоже рассказывают, как живут в условиях, когда свет дают на 3 часа в сутки.

"В нашем доме, расположенном по адресу пр. Науки 19, проживает Владимир Александрович Зеленский,пожилой человек старше 80 лет. Вчера с 7 утра до 16 у нас в доме не было света. Потом включили на три часа и снова отключили. Район рядом с нами отключали всего на три часа. Чистое издевательство над людьми и над пожилым человеком. В квартире холодно и нет света более 12 часов", - пишет Владимир.

По словам одной из жительниц такого проблемного дома, люди готовы перекрывать улицу из-за игнорирования их обращений службами.

"Уже не знаю, куда обратиться. Наши жители уже готовы перекрывать улицы, потому что все службы просто игнорируют. Город Киев, Никольская Борщаговка, бульвар Николая Руденко, 14. По этому адресу находится жилой комплекс "Парковый", в котором проживает несколько тысяч человек. В домах нет газа, все от электричества. Без света у нас нет отопления, горячей и холодной воды и возможности приготовить еду. У нас никаких аварий, никаких прилетов рядом, но свет нам дают на 3 часа в сутки с 3 ночи до 6 утра. В квартире 10-12 градусов, в офисах – 4-5. Соседним домам дают свет днем ​​по 4-6 часов и на всю ночь (с газом, отоплением и водой без света). Повсюду на сайтах пишут, что по нашему адресу отключений нет, однако электричество отсутствует. ДТЭК только принимает обращения и даже не рассматривает их. В аварийных службах говорят, что это экстренные отключения. Я считаю, что такие условия не являются человеческими для выживания", - пишет Наталья.

По последним официальным данным, в Киеве без отопления остаются около трех тысяч многоквартирных домов.

Напомним, вчера мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице без тепла 3 260 домов. По его словам, чтобы тепло дошло до всех домов, потребуется примерно двое суток.

Между тем в Киеве массово закрываются заведения питания из-за блэкаута, который привёл к отсутствию отопления и воды, заявила ресторатор и финалист шоу "МастерШеф" Анастасия Завадская.