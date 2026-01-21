ДТЭК не может вернуть Киеву отключения по графикам, так как электричества для графиков не хватает, поэтому город живет в режиме аварийных отключений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба компании.



"Энергетики запитали критическую инфраструктуру, но энергосистема города всё равно находится в глубоком аварийном режиме. Электричества для графиков не хватает. Свет включают и выключают вручную, в зависимости от состояния системы в данный момент. Поэтому отключения затягиваются и лишний раз расстраивают своей неравномерностью. Нигде в мире такого не было. Ноль дней без разрушений - уже несколько месяцев подряд. Энергетики заняты исторической работой, чтобы вернуть нас к графикам" - заявили в компании.

Как сообщают киевляне, у большей части города включения света составляют 3-4 часа после 14-15 часов непрерывных отключений.

Напомним, в столице из-за истощения и перегрузок во время ремонта умерли два работника аварийных бригад.

