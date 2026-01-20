Более миллиона киевлян без света. Зеленский заявил о неудовлетворительной работе Воздушных сил по "Шахедам"
В Киеве по состоянию на вечер больше миллиона потребителей без электричества, а "значительное количество" домов без тепла.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.
Он также сказал, что работа Воздушных сил ВСУ по "Шахедам" неудовлетворительна.
"Организация работы Воздушных сил должна быть другой. Отдельно разобрали эту ситуацию с министром обороны – выводы будут", – заявил Зеленский.
Напомним, ночью войска РФ нанесли очередной массированный удар по Украине. Атаке подверглись объекты энергетики. Сообщалось, что без тепла снова осталась почти половина домов города.
Война в Украине идет 1427-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 20 января 2026 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Киеве больше недели продолжается масштабный блэкаут, также около сотни домов в столице имеют проблемы с отоплением. Кроме того, РФ нанесла очередные удары по энергетике в Харькове и Одессе.
