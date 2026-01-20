В Киеве по состоянию на вечер больше миллиона потребителей без электричества, а "значительное количество" домов без тепла.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

Он также сказал, что работа Воздушных сил ВСУ по "Шахедам" неудовлетворительна.

"Организация работы Воздушных сил должна быть другой. Отдельно разобрали эту ситуацию с министром обороны – выводы будут", – заявил Зеленский.

Напомним, ночью войска РФ нанесли очередной массированный удар по Украине. Атаке подверглись объекты энергетики. Сообщалось, что без тепла снова осталась почти половина домов города.

Война в Украине идет 1427-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 20 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Киеве больше недели продолжается масштабный блэкаут, также около сотни домов в столице имеют проблемы с отоплением. Кроме того, РФ нанесла очередные удары по энергетике в Харькове и Одессе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.