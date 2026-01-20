Чернобыльская атомная электростанция полностью отключена от внешнего энергоснабжения.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, его слова приводит аккаунт МАГАТЭ в соцсети Х.

Питание вследствие военных действий потеряно не только на объектах ЧАЭС, проблема затронула и линии электропередачи, обеспечивающие энергоснабжение других атомных станций.

"Сегодня утром несколько украинских электроподстанций, имеющих решающее значение для ядерной безопасности, пострадали от масштабных военных действий, заявил генеральный директор Гросси. ЧАЭС полностью лишилась электроснабжения, а также пострадали линии электропередачи, ведущие к другим АЭС", - сказано в публикации.

По словам Гросси, МАГАТЭ активно следит за развитием событий, чтобы оценить их влияние на ядерную безопасность.

Напомним, ночью войска РФ нанесли очередной массированный удар по Украине. Атаке подверглись объекты энергетики.

Вчера сообщалось о том, что россияне ведут разведку у подстанций при АЭС и эти объекты могут попасть под удар.