С пятницы в Украину придет потепление и может снизиться энергопотребление
В конце рабочей недели, в пятницу в Украину может прийти потепление, которое принесет значительное ослабление морозов.
Об этом сообщила на брифинге представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Сейчас на погоду в Украине определяет антициклон в сочетании с холодной арктической воздушной массой, который обеспечивает стабильно высокое атмосферное давление, ясное небо и отсутствие осадков.
В течение ближайших нескольких дней, ориентировочно до 22 января, антициклон будет удерживаться и обеспечивать морозную погоду. А после четверга можно ожидать ослабление морозов.
Начиная с 23 января ночные минимумы в северных областях составят -5...-11. Дневная температура воздуха ожидается в пределах -1...-7 градусов. В западной части Украины возможен даже небольшой плюс.
Прогноз погоды показывает, что через неделю температура в Киеве будет опускаться не ниже -5...-6 градусов мороза.
Отметим, что с потеплением должны снизиться потребление электроэнергии и сократиться отключения.
Сейчас по всей Украине держатся крепкие морозы.
