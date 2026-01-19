В конце рабочей недели, в пятницу в Украину может прийти потепление, которое принесет значительное ослабление морозов.

Об этом сообщила на брифинге представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Сейчас на погоду в Украине определяет антициклон в сочетании с холодной арктической воздушной массой, который обеспечивает стабильно высокое атмосферное давление, ясное небо и отсутствие осадков.

В течение ближайших нескольких дней, ориентировочно до 22 января, антициклон будет удерживаться и обеспечивать морозную погоду. А после четверга можно ожидать ослабление морозов.

Начиная с 23 января ночные минимумы в северных областях составят -5...-11. Дневная температура воздуха ожидается в пределах -1...-7 градусов. В западной части Украины возможен даже небольшой плюс.

Прогноз погоды показывает, что через неделю температура в Киеве будет опускаться не ниже -5...-6 градусов мороза.

Отметим, что с потеплением должны снизиться потребление электроэнергии и сократиться отключения.

Сейчас по всей Украине держатся крепкие морозы.

