Сегодня, 17 января, в Украине ожидается сильный мороз. В некоторых регионах прогнозируется небольшой снег, ветер может достигать штормовых значений.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По его информации, в стране будет переменная облачность, без существенных осадков.

На юго-востоке местами пройдет небольшой снег, а на дорогах повсюду может быть гололедица.

Синоптик Наталья Диденко в свою очередь предупредила, что на юге страны порывы ветра могут достигать штормовых значений.

Ночью температура воздуха на севере, Хмельнитчине и Винницкой области будет местами 22-25° мороза, а днем 9-14° мороза. На юге и юго-востоке ночью 8-13° мороза, а днем 4-9° мороза.

На Закарпатье же ночью ожидается 5-10° мороза, а днем 0-5° мороза.

В Киеве сегодня будет также холодно. Ночью температура будет опускаться до -15...-18°С, днем ожидается -10...-12°С. Без существенных осадков, а на дорогах будет присутствовать гололедица.

