Жители столицы Укрианы, в домах у которых лопнули трубы отопления, этой зимой останутся без тепла.

Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире телемарафона.

По его словам, для восстановления необходимо провести полный технический аудит каждого дома, речь идёт ориентировочно о 50-100 объектах.

Далее потребуется бюджетное финансирование, закупки, проектно-сметная документация, поиск подрядчиков через систему Prozorro и выполнение капитальных работ. Даже при наличии средств и самом оптимистическом сценарии этот процесс может занять от восьми до десяти месяцев.

В общей сложности пострадали квартиры 100-150 тысяч киевлян. Местные телеграм-каналы публикуют видео, как в многоэтажке борются с затоплением, подставляя под поток воды с потолка вёдра.

Ранее в квартирах киевлян разорвало трубы, потому что коммунальщики вовремя не слили воду.

Война в Украине продолжается 1423-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 16 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг армия РФ продолжила продвигаться в районе Степногорска, к югу от Запорожья, на восточном берегу бывшего Каховского водохранилища. Также у противника есть продвижение под Константиновкой Донецкой области. Неприятель продолжил наносить удары по объектам украинской энергетики в тылу: 15 января был повреждён крупный объект энергоснабжения в Харькове.

