В пятницу, 16 января, в Украине идет 1423-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 16 января

11:07 Бизнес должен отключить гирлянды и рекламу, заявил министр энергетики Шмыгаль, выступая в Раде на тему блэкаутов.

10:58 В Киеве без отопления остаются 127 многоэтажных домов, сообщили в городской военной администрации.

Все эти дома имеют "минимальное электроснабжение", аварийные отключения продолжаются.

Наиболее сложная ситуация фиксируется в Голосеевском и Деснянском районах.

10:53 В Украине не осталось ни одной целой электростанции, самая сложная ситуация в Киеве, Одесской области и прифронтовых регионах, сообщил Шмыгаль.

Он анонсировал увеличение импорта электричества из ЕС и обвинил "отдельные города" в полном провале подготовки к зиме.

09:56 Подробности вчерашнего задержания людей в форме в Одессе.

По данным "Страны", на углу улиц генерала Петрова и Комарова сотрудники СБУ задержали группу добровольных помощников ТЦК Хаджибейского района из так называемого добровольческого подразделения содействия правоохранительным органам (ПСПО).

По информации источников, задержанным добровольным помощникам предъявлено подозрение в организации системы взяток и поборов от уклоняющихся от призыва мужчин призывного возраста.

Добровольческие формирования помощи полиции и ТЦК ранее уже неоднократно оказывались в центре скандалов. Например, члены этих организаций попадались на хулиганстве: разбивали стекла в машинах во время рейдов ТЦК.

Подозреваемый в бандитизме и похищении людей в Одессе и сидевший в СИЗО организатор бандитской группы Магомед Айдамиров также был замечен в 2025 году в составе группы ПСПО во время проверки документов военкомами на улице Генуэзской.

09:45 В некоторых домах Киева нет света и отопления уже 7 дней из-за разрыва труб, пишет "Телеграф". Особенно сильно это затронуло новостройки, которыми управляют частные компании, сообщает издание.

Решение о сливе воды из внутридомовых сетей рекомендуется принимать при температуре теплоносителя около +8 градусов, а если показатели опускаются до +3...+4 градуса, решение должно приниматься немедленно, рассказала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.

Решение о сливе принимается по-разному, в зависимости от этажности дома. В домах высотой 5-9 этажей теплоснабжающая компания сама обеспечивает теплоноситель и давление собственной насосной группой. В этих домах воду сливали в первую очередь. В домах выше 9 этажей, включая современные жилые комплексы, ответственность теплокоммунэнерго заканчивается на грани балансовой принадлежности. А за сети и насосную группу отвечает либо ОСМД, либо управляющая компания. Именно они принимают решение, сливать или не сливать воду.

Восстановление поврежденной трубы может занять минимум месяц, а то и больше.

Управляющий домом — ЖЭК, ОСМД, обслуживающая организация — может понести наказание за неслитую воду, из-за чего могли произойти значительные повреждения системы отопления. В зависимости от масштабов проблем оно может сводиться к возмещению имущественного и морального вреда, штрафу до 68 тысяч гривен или лишению свободы вплоть до 5 лет.

09:03 В Одессе не планируют переходить на дистанционное обучение или продлевать зимние каникулы. Об этом сообщила директор городского департамента образования.

По ее словам, текущая ситуация с безопасностью позволяет школам продолжать работу в очном формате.

Напомним, вчера Минобразования рекомендовало всем учебным заведениям Украины перейти на дистанционку или продлить каникулы до 1 февраля.

08:53 Ночной прилёт по Коростеню Житомирской области. Власти региона заявили об атаке на критическуюинфраструктуру.

08:41 Комендантский час теперь не распространяется на тех, кто направляется в пункт несокрушимости, заявил министр энергетики Шмыгаль.

08:34 Украине не удастся вывести всех российских солдат со своей территории в рамках мирных соглашений. Об этом написал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Когда речь идет о территориальных обменах, я реалист и понимаю, что каждого российского солдата не удастся выставить с территории Украины в ближайшее время. Однако мы не хотим завершать этот конфликт таким образом, который вознаграждает агрессию", - написал Грэм.

07:56 В Киеве придётся выселять людей из домов, где не смогут в ближайшее время восстановить отопление и электроснабжение. Об этом заявила депутат Киевсовета Марина Порошенко.

07:47 В Киеве по-прежнему действуют экстренные отключения света, сообщает ДТЭК. То есть блэкаут длится уже четвёртый день.