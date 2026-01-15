Анализируем итоги 1422-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне продолжают продвигаться в районе Степногорска - к югу от Запорожья, на восточном берегу бывшего Каховского водохранилища. Об этом сообщает военный паблик Deep State.

На этом направлении россияне применяют тактику инфильтрации малым количеством пехотинцев, как было на покровском направлении, используя погодные условия: туман, холод и снег затрудняет работу дронов. Таким образом россияне сумели занять южную часть Степногорска с многоэтажной застройкой, сейчас в поселке позиции ВСУ и РФ "находятся вперемешку", пишет DS.

Российские военные уже просачиваются севернее, в село Приморское, где плотная частная застройка и относительно незначительные разрушения создают условия для скрытого передвижения, что способствует формированию значительной "серой зоны".

Отметим, что от Приморского до южных окраин Запорожья по прямой линии менее 15 километров. До центра чуть больше 20. На такое расстояние добивают дроны, а также ствольная артиллерия и все виды КАБов.

Россияне также продолжают попытки продвижения в направлении реки Конка, в районах Малокатериновки и соседних населенных пунктов. В Запорожском районе уже объявлена обязательная эвакуация в шести населенных пунктах.

Также россияне продвинулись под Константиновкой Донецкой области - в районе Яблоновки, сообщает Deep State.

Армия РФ системно перехватила инициативу по логистике в городской застройке Константиновки, сообщил украинский военный с позывным "Мучной".

"Заезды, подъездные маршруты и пути подвоза о/с находятся под постоянным контролем. Работают FPV-дроны, в том числе на оптоволокне, что резко снижает возможности маневра и делает любое передвижение прогнозируемым и опасным. Отдельно действует Центр "Рубикон" – их задача задушить мобильность! Они целенаправленно охотятся за тяжелой техникой, дронами и средствами связи, фактически выбивая наши глаза и руки на этом отрезке", – написал "Мучной".

"Дополнительно враг привлекает авиацию, по высотной застройке отрабатывают ФАБами, методически превращая кварталы в руины и создавая из них укрепленные зоны для дальнейшего продвижения. Основной вектор движения — юго-восточный, там противник уже закрепился, уверенно занимает уничтоженные здания, накапливает живую силу и пытается расширять плацдарм, используя разбитые дома как укрытие", – добавил он.

Как считает украинский военный эксперт Константин Машовец, цель россиян - закрепиться в Константиновке и создать условия для охвата агломерации Дружковка–Константиновка с юго-запада и востока.

В целом ситуация на направлении остается напряженной, и РФ находится близко к созданию условий для охвата Константиновки. Уже фиксируются признаки подготовки к более активной фазе боевых действий, считает Машовец.

Россияне накапливают штурмовую пехоту и материально-технические средства на передовых позициях, прежде всего на направлениях Ильинка, Степановка, Бересток, а также в районах Предтечино и Александро-Шультино. Параллельно предпринимаются попытки максимально приблизить к переднему краю группы тактических БПЛА, включая попытки их размещения в юго-восточной части Константиновки, несмотря на неустойчивое положение там российских сил.

И, хотя, с точки зрения Машовца, на данный момент россияне не готовы к полноценному штурму Константиновки, но "активно и последовательно" к нему готовятся.

"Вероятно, решение о переходе к штурму будет принято после развития ситуации в районе Покровска–Мирнограда и оценки перспектив на Добропольском направлении", - пишет эксперт.

Как удары по энергетике скажутся на переговорах по миру?

Сегодня РФ продолжала удары по украинской энергетике. Крупный объект энергоснабжения был разрушен в Харькове. Также сильный прилет был в Днепре, после чего в городе упало напряжение.

В Киеве третий день продолжается блэкаут и около 300 многоэтажек остаются без отопления.

Ситуация со светом, по словам Кличко, остается "очень сложной", действуют аварийные отключения. Объекты критической инфраструктуры запитаны мощными генераторами и мобильными котельными. Ими же питают некоторые многоэтажки, где нет тепла и света уже шестые сутки.

Зеленский вчера и сегодня провел совещания по поводу чрезвычайной ситуации в Киеве. Среди прочего он заявил, что будут введены послабления комендантского часа в городах, где ситуация со светом наиболее сложная. Также президент раскритиковал мэра Кличко, обвинив его в недостаточной подготовке города к обстрелам - на что градоначальник Киева написал ответ, обвинив Зеленского в попытке политического пиара на проблемах с энергетикой.

Впрочем, эта история имеет отношение скорее к давней политической вражде Кличко и Зеленского, чем к энергетике как таковой. Сейчас же более насущный вопрос - что будет дальше со светом и сколько еще РФ будет наносить эти удары?

А главное - чего Кремль ими хочет добиться и как в целом эти удары повлияют на ситуацию с энергетикой и переговорами?

Наиболее распространенный ответ на этот вопрос, который часто дают и представители украинской власти - Кремль пытается таким образом принудить Киев к принятию своих требований по завершению войны (вывод войск из Донбасса и прочее), увеличивая число украинцев, которые готовы на мир на любых условиях.

В то же время, какие настроения в украинском обществе эти обстрелы пробуждают, никто точно сказать не может. А если и будут опубликованы социологические опросы, то они наверняка вновь покажут, что большинство населения готовы терпеть тяготы военного времени "столько, сколько потребуется". Если опросы покажут иные данные, то их, скорее всего, не обнародуют.

Но даже если власти через закрытую социологию и зафиксируют, что большинство украинцев уже готовы на мир практически любой ценой ("да отдайте им Донбасс, лишь бы свет нам вернули" - и такие настроения уже транслируются в западных СМИ), то это вряд ли повлияет на решения Зеленского по войне и миру.

Также как не влияет на его решения возмущение украинцев бусификацией и закрытием границ для мужчин. Никто из-за этого ни мобилизацию смягчать не собирается, ни границы открывать. Власти делают то, что считают нужным делать в условиях военного времени, вне зависимости от мнения населения. По крайней мере по ключевым вопросам. Максимум - проводят успокаивающие пиар-мероприятия на тему "проблему видим, проблему решаем".

Проблемы со светом и отоплением и страдания людей по этому поводу могли бы привести к изменению позиции Киева по переговорам, если б украинские власти сами хотели пойти на уступки и, в таком случае, могли бы использовать угрозу энергоколлапса для объяснения общественности почему это нужно сделать.

Однако сейчас явно иная ситуация. Зеленский на уступки идти не хочет (что, в общем-то и подтвердило недавнее заявление Трампа, что именно президент Украины, а не Путин тормозит мирный процесс, но об этом подробнее ниже). Все сигналы с Банковой показывают, что там намерены воевать и далее, считая, что фронт не посыпется, энергетика и население как-то до конца зимы протянут, а там, глядишь, не за горами и крах России под гнетом санкций, украинских ударов по нефтянке и прочих проблем.

Естественно, если наступит долгосрочный блэкаут, и энергосистема окажется в состоянии полного коллапса (то есть, не будет возможности поддерживать работу больниц, железнодорожного транспорта, военных предприятий и инфраструктурных объектов), то тогда переговорная позиция Киева может существенно поменяться (правда, и российская позиция тогда, вполне вероятно, предельно ужесточится и условия мира будут уже другие).

Однако власти, судя по их действиям и заявлениям, не верят в возможность полного коллапса (хотя отдельные депутаты уже о такой угрозе предупреждают). А потому и на уступки идти не намерены.

Правда, в случае, если Трамп окажет на Киев жесткое давление с целью побудить на уступки согласиться, проблемы в энергетике могут стать дополнительным фактором, который побудит украинские власти на это пойти. Но пока не факт, что Трамп будет оказывать какие-либо серьезные меры принуждения.

Впрочем, даже если тотального энергоколлапса не случится (а будут отключения света по графикам) и если проблемы в энергетике не побудят Киев пойти на уступки, а война продолжится, то, в любом случае происходящее ныне с украинской энергосистемой будет иметь долгосрочные последствия в ведущейся сейчас войне на истощение.

Все больше людей будут уезжать из страны, все больше предприятий будет закрываться из-за нестабильного энергообеспечения, все меньше будет налогов в бюджет, все больше для поддержания жизнедеятельности страны нужно будет внешней помощи, которой и так не хватает.

Тем более, что, как говорят энергетики, удары имеют накопительный эффект. И после каждого из них восстанавливать работу системы все труднее. И если зиму энергетика и переживет, это не означает, что атаки прекратятся (основная ударная сила РФ сейчас это беспилотники, которых, в отличие от ракет, производят много). И в какой-то момент ситуация может стать по-настоящему критической.

Зачем Трамп снова критикует Зеленского?

Вчера стало известно о планировании новой поездки представителей Трампа в Москву.

Уиткофф и Кушнер планируют в ближайшее время посетить РФ для встречи с Путиным и обсуждения мирного плана по Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ожидается, что американцы представят Путину последние проекты планов, которые обсуждались с Украиной.

Собеседники издания говорят, что встреча может состояться в январе, но планы еще не окончательно утверждены, и сроки могут быть сдвинуты из-за событий в Иране.

В Кремле не стали отрицать возможность встречи, но заявили, что ее дата пока не согласована. Тем не менее, судя по информации Bloomberg, переговорный процесс идет, и согласование позиций продолжается. Причем основной помехой на данном этапе американцы видят Киев.

Трамп сегодня сообщил, что Зеленский, а не Путин, препятствует заключению мирного соглашения. "Я думаю, он (Путин - Ред.) готов заключить сделку. Я думаю, Украина менее готова к сделке", — сказал президент США агентству Reuters.

На вопрос о том, почему переговоры под руководством США до сих пор не привели к окончанию войны, Трамп ответил кратко: "Зеленский". "Я просто думаю, что ему, знаете ли, трудно дойти до цели", - добавил он.

"Комментарии Трампа свидетельствуют о вновь возникшем недовольстве украинским лидером", - делает вывод Reuters. Но почему это недовольство опять возникло, и что это значит для войны в Украине?

Критика в адрес Зеленского прозвучала довольно неожиданно на фоне многочисленных прогнозов о том, что на волне успеха в Венесуэле Трамп ужесточит давление на Москву (к чему его активно подталкивали Киев, европейцы и "ястребы" в Республиканской партии).

Также заявление Трампа противоречит распространенной в Украине и в западных СМИ трактовке хода переговоров ("Украина и Трамп вместе с европейцами уже согласовали все параметры мирного соглашения, включая ввод западных войск в Украину, и теперь мяч на стороне Кремля – он должен их либо принять, либо отвергнуть"). "Страна" уже писала, что, судя по поступающей в последние дни информации, данная трактовка довольно сомнительна и, судя по всему, Трамп до сих пор не дал своего согласия на гарантии поддержки европейских войск в Украине в случае атаки на них со стороны России.

И теперь, после заявления Трампа, становится понятно, что никакого полностью согласованного между Киевом и Вашингтоном варианта мирного плана нет.

Также это объясняет довольно сдержанную реакцию России на действия Вашингтона против Мадуро и на захват российских танкеров американцами. Как мы уже писали, Москва, скорее всего, выдерживала паузу и не совершала резких движений, чтоб не побудить Трампа перейти в лагерь "ястребов" с последующим ужесточением давления на РФ. И, на данный момент, эта тактика, как видим, срабатывает.

Кроме того, есть еще и геополитический аспект.

Парадоксальным образом, но падение Мадуро в Венесуэле и потрясения в Иране, хоть в имиджевом плане и выглядят "поражениями России", в практическом плане для Москвы вполне выгодны, так как значительно усиливают зависимость от РФ по поставкам энергоносителей и прочего сырья Китая, который раньше получат значительные объемы нефти из Венесуэлы и Ирана. Если эти поставки прекратятся или перейдут под контроль американцев (главного геополитического соперника КНР), то Россия останется, по сути, единственным надежным поставщиком необходимых ресурсов в Китай. Тем более, что они могут осуществляться не по морю (где будут подвергаться угрозе перехвата американцами), а по суше.

И если в такой ситуации Трамп начал бы еще и усиливать давление на Россию, то, с учетом событий в Венесуэле и Иране, это могло бы привести к резкому сближению РФ и КНР и процесс создания их антиамериканского альянса грозил бы пройти точку невозврата. Что Трампу не нужно.

Поэтому, по крайней мере пока, усилия "ястребов", которые убеждают Трампа "на кураже" после Венесуэлы "расправиться и с Путиным, как с Мадуро", не увенчались успехом.

Что значат заявления Трампа о Зеленском для хода переговорного процесса о завершении войны в Украине Очевидно, они означают, что Зеленский не хочет идти на условия мирного соглашения, на которых настаивает Трамп.

В публичном поле есть два главных спорных вопроса.

Первый – требование России вывести войска из Донбасса, против чего выступает Зеленский, но, судя по последнему заявлению Трампа, Вашингтон на этом также продолжает настаивать.

Второе – требование Зеленского и европейцев ввести западные войска в Украину под гарантии их поддержки со стороны США. Против этого категорически выступает Россия и, судя по последним сигналам, не дает на это согласие и Трамп.

Есть еще и третий пункт, о котором почти не говорят, но который, возможно, также является очень серьезным камнем преткновения – это взаимный отказ Украины и России от претензий друг к другу по итогам войны. Данный пункт (хотя и выписанный несколько иными словами) содержался в первоначальном варианте мирного плана Трампа, обнародованном в ноябре. Но против него выступал Киев. Однако для Москвы он может быть не менее важным, чем вопрос Донбасса или НАТО.

Если к моменту прекращения огня будет заключено и ратифицировано в парламентах, межгосударственное соглашение между РФ и Украиной об отсутствии финансовых и уголовных претензий друг другу после завершения войны, то это сделает почти невозможным какие-либо попытки Киева затем добиваться от России компенсаций, помимо тех, которые будут предусмотрены мирным соглашением (распределение замороженных российских активов).

Возможно, есть и другие спорные условия, на выполнении которых настаивает Трамп, но на них не хочет идти Зеленский.

Однако, тут ключевой вопрос – будет ли Трамп применять какие-либо практические меры давления на украинские власти, с целью побудить их принять эти условия. Без этого позиция Зеленского вряд ли поменяется, если только резко не ухудшится ситуация на фронте или в тылу (в случае полного коллапса энергетики, например). Хотя, возможно, как раз на последнее и надеются и Путин, и Трамп.

Впрочем, Киев и европейцы также вряд ли будут сидеть сложа руки. Их задача – попытаться "перепрограммировать" Трампа, побудить его поддержать пункты мирного плана, против которых выступает Москвы, после чего развернуть президента США на путь давления на Путина, а не на Киев.

Судя по всему, этому и будет посвящена встреча Зеленского и европейцев с Трампом в Давосе на следующей неделе. По ее итогам, возможно, и станет понятен дальнейший вектор развития событий.

Удар или разрядка? Ситуация в Иране

Вчера Трамп сделал неожиданно заявление по Ирану, которое можно толковать как примирительное.

"Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются. Они прекращены. Они прекращаются. И никаких планов по казням — казни или казням — нет. Так мне сообщили, и у меня есть хорошие источники. Мы это выясним. Я уверен, что если это всё-таки произойдёт, мы все будем очень расстроены, и вы тоже будете очень расстроены. Но мне только что передали информацию о том, что убийства остановлены, что казни остановлены. Они не собираются проводить казнь, о которой многие говорили последние пару дней. Сегодня должен был быть день казни", - заявил президент США.

А сегодня посол Пакистана в Тегеране заявил, что Трамп решил не наносить ударов по Ирану. По его словам, Белый дом призвал исламскую республику к "ответной сдержанности".

При этом еще накануне вчерашнего заявления Трампа агентство Reuters заявляло - со ссылкой на источники - что удар США по Ирану может состояться в течение 24 часов. И что американцы вывели часть персонала со своей базы в Катаре, по которой может прилететь иранская "ответка".

Сам Иран сегодня ночью закрывал свое воздушное пространство, опасаясь воздушного удара. Но уже с утра авиасообщение возобновилось, а удара не последовало. Хотя за последние несколько дней было очень много сообщений, что военная атака США на Иран уже готовится, а сам Трамп обещал иранским протестующим, что "помощь уже в пути".

Что сейчас происходит вокруг Ирана?

Во-первых, судя по поступающей из Ирана информации, убийства там действительно прекратились - по той причине, что практически прекратилось сами протесты. Они подавлены. По крайней мере в крупных городах.

За последние пару дней почти никаких сообщений о новых протестных акциях в Иране не было. О них не сообщают ни западные агентства, ни оппозиционные иранские ресурсы и блогеры, которые освещают эти события. Идут только новости о проправительственных митингах.

Исключение - лишь циркулирующая в израильских СМИ информация со ссылкой на некие курдские организации, о том, что в приграничье с Ираком протестующие захватили базу КСИР. Но каких-либо подтверждений ее нет, хотя и нельзя исключать, что в населенных курдами районах Ирана столкновения могут продолжаться. Но из остальной части страны сообщений о новых крупных протестах, повторимся, за последние сутки не поступает.

Мы уже писали о том, что власти Ирана скорее всего смогли переломить ситуацию с протестами в свою пользу после того как полиция и КСИР начали стрелять по протестующим (часть из которых были также вооружены) на поражение.

После чего в США начали намекать на удары по Ирану (что скорее всего не понадобилось бы, если бы протестующие имели успех и режиму грозило бы свержение).

Но теперь то, что Тегеран смог подавить протесты, фактически подтвердил и Трамп. И, казалось бы, из его слов следует, что теперь у американцев нет повода наносить по Ирану удары.

Западные журналисты сообщают, что против этого также выступают даже оппоненты Тегерана на Ближнем Востоке - включая Израиль, который считает, что внешнее нападение может сплотить иранцев "вокруг флага" и укрепить режим аяттол. Более того, пишут даже, что Израиль через Россию договорился с Ираном о ненападении, гарантировав, что ударов наносить не станет (официально это не подтверждалось).

Также американские журналисты пишут со ссылкой на инсайдеров, что насчет удара не уверено и окружение Трампа - есть сомнения, что ограниченная операция сможет сместить режим в Иране, а признаков подготовки к полномасштабной войне со стороны США не просматривается.

С другой стороны, Трамп с тем же Ираном уже применял тактику отвлечения внимания, делая заявления на тему "уже все в порядке", чтобы потом внезапно атаковать (так было, например, накануне нападения Израиля на Иран в июне прошлого года).

То есть пока рано однозначно говорить, что никаких резких движений вокруг Ирана в обозримом будущем уже не будет. Как в плане прямой атаки США и Израиля, так и в плане попыток поднять в стране новую протестную волну.

Тем более, что американцам нужно время, чтоб стянуть достаточно сил для удара по Ирану на Ближний Восток. По данным СМИ, как раз сейчас США перебрасывает из Южно-китайского моря в Персидский залив авианосную ударную группу. Примерное время прибытия ее на Ближний Восток - около недели.

Схемы и цены в ТЦК

Пока власти анонсируют новые меры против коррупции в военкоматах, она приобретает там все новые формы и масштабы.

Если раньше "бизнес" сводился к освобождению мобилизованных или оформлению отсрочек, то сейчас военкомы начали сами незаконно переправлять мужчин через границу.

ГБР сообщило сегодня о разоблачении такой схемы в Ивано-Франковской области. Ее организовали два сержанта одного из районных военкоматов. По версии следствия, за 8 тыс. долларов они предложили 44-летнему мужчине довезти его до границы с Румынией на служебном автомобиле, чтобы он он ночью в термокостюме переплыл реку Прут.

Заявляется, что с сентября 2025 года военкомы таким образом переправили за границу более десяти человек. Сообщается, что они искали желающих мужчин через посредников. Предлагалась ли такая услуга принудительно мобилизованным, не уточняется.

Также процветают иные формы взяточничества. Киевлянин Юрий, которого недавно "мобилизовали" прямо с улицы, по дороге на работу, рассказал, как новичков буквально со старта "пускают по прайсу".

"У меня была отсрочка до конца 2025 года. И, буквально как только она закончилась, меня через пару дней "бусифицировали" прямо из-под супермаркета, куда я зашел за кофе по дороге на работу. Такое впечатление, что "кандидатов" вроде меня, с истекающими сроками бронирования отдельно "ведут". Я не сопротивлялся, не хамил, и ко мне военкомы тоже нормально отнеслись: сразу же намекнули на вариант "встать и уйти". Но такса заоблачная - 15 тысяч долларов, которые нужно было привезти сразу же. Судя по всему, расценки в последнее время поднялись, потому что я от знакомых слышал другие цены - выйти из буса и пойти домой можно было за 5 тысяч, а, когда уже привезут в ТЦК, - за 10 тысяч.

15 тысяч долларов у меня попросту нет, и быстро собрать такую сумму я не мог при всем желании, о чем им честно сказал.

Но, что интересно, мне тут же намекнули, что "есть другие возможности хорошо устроиться, более дешевые и будет запас по времени". Спросили, готов ли я, на что я ответил утвердительно.

После чего меня "распределили" в достаточно неожиданное место. Привезли в обычный бизнес-центр, там офисы, люди на работу-с работы постоянно ходят. Отдельные помещения - для мобилизованных. Все цивильно, есть туалет, душ, кухонный блок, нормальные спальные места, "комната отдыха" с книгами. Телефон попросили сдать, но у меня было два, поэтому один я сдал, а другой оставил, и этого никто не заметил. Поэтому можно было спокойно переписываться с родными. Электроэнергию в нашем "бизнес-ТЦК" еще ни разу не отключали. И позже, когда в половине Киева пропало отопление, нас это тоже не коснулось. Питание - отличное. Можно видеться с женой через день, правда, ненадолго.

В общем, как шутит моя жена, я тут устроился лучше всех, пока они сидят в хрущевке без света, воды и отопления.

Сразу же по "распределению" мне стали предлагать "варианты". Сказали, что по состоянию на сейчас я закреплен за бригадой, которая на позициях на фронте в Запорожской области. Но все еще можно "переиграть".

Суммы разные. Скажем, за 7 тысяч долларов можно будет попасть в президентский полк. Это самый крутой вариант, зарплата будет не меньше 50 тысяч гривен, плюс служба в Киеве в IT-подразделении в режиме 5/2 и с ночевкой дома. Если соглашаюсь на этот вариант, не нужно даже в учебку будет ехать.

Еще один вариант — за 5 тысяч долларов. Это тоже в Киеве, но через учебку, и с дежурствами, да и зарплата будет поменьше - в районе 30 тысяч или даже ниже.

За 3-4 тысячи могут подобрать варианты в тыловых регионах, но с проживанием в казарме.

Я пока думаю. Сразу загорелся на президентский полк, но потом ребята тут сказали, что со временем могут перебросить на фронт, и сколько времени я за 7 тысяч долларов пробуду в Киеве - непонятно. Поэтому я больше склоняюсь к "пакету за 5 тысяч" - со службой в Киеве (вроде речь идет об одном из подразделений ТРО, но точно я пока не знаю).

Насколько я успел выяснить, почти все мобилизованные, кто был со мной на распределении в бизнес-центре, "платные". То есть, получается, если человек сразу говорит, что готов платить, его пускают по "отдельной программе" с нормальными условиями и отношением", - заявил нам Юрий.