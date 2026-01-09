Из-за непогоды в Украине нарушено железнодорожное сообщение. К утру 9 января задерживаются 42 поезда: 18 дальнего сообщения и 24 пригородных.

Об этом сообщает в своих соцсетях "Укрзализныця".

Самые большие задержки на пять и более часов у следующих составов:

№79/80 Львов — Днепр (+6 часов 42 минуты);

№63/64 Перемышль — Харьков (+6 часов 17 минут);

№111/112 Львов — Изюм (+6 часов 17 минут);

№5/6 Ясиня — Запорожье (+6 часов 07 минут);

№45/46 Харьков — Ужгород (+5 часов 45 минут);

№61/62 Днепр — Ивано-Франковск (+5 часов 45 минут);

№41/42 Днепр — Трускавец (+5 часов 41 минута).

Отправление поезда №766 Одесса – Киев состоится с опозданием ориентировочно +2 часа 30 минут из-за задержки оборотного поезда из столицы.

В "Укрзализныце" заверили, что ее сотрудники разрабатывают решения для того, чтобы как можно больше оборотных поездов отправились по своему расписанию.

Вчера мы сообщали, что непогода парализовала железнодорожное сообщение между Украиной и Европой.

Ранее железнодорожное сообщение не раз нарушалось из-за обстрелов объектов энергетики. Так, в конце декабря из-за атаки на Киевскую область были внесены изменения в пригородные рейсы.