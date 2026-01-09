Остановилась трасса на Чоп. Непогода парализовала железнодорожное сообщение между Украиной и Европой. Видео
Поезд Будапешт - Киев остановился посреди поля и находится там более двух часов без электричества.
Об этом сообщают столичные паблики со ссылкой на информацию от пассажиров.
По их словам, в вагонах начинает становиться холодно.
Также сообщается, что поезд Пшемысль - Киев опаздывает на 4,5 часа, и в нём также нет света.
Причиной в обоих случаях называется обрыв проводов, питающих железнодорожные полосы, из-за мокрого снега и наледи, сопровождаемых шквальным ветром.
Вскоре остановку поезда Киев - Будапешт подтвердила "Укрзализныця".
"В Киевской области в результате падения опоры внешней линии 110 кВ на контактную сеть железной дороги один из участков временно остался без электроснабжения. Это привело к задержке целого ряда поездов, среди которых наиболее ощутимая задержка у рейса №10/9 Будапешт - Киев. Однако препятствие уже устранено, напряжение подано, и поезда по очереди возобновляют движение", – заявили в компании.
Трасса Киев - Чоп парализована на разных участках дороги из-за непогоды.
Об этом сообщают столичные и львовские паблики, публикуя многокилометровые очереди остановленных автомобилей.
Напомним, власти призвали киевлян не выходить на улицу из-за ухудшения погодных условий.
Ранее сообщалось, что из-за резкого похолодания в Украине могут ужесточить отключения света.