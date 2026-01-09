Поезд Будапешт - Киев остановился посреди поля и находится там более двух часов без электричества.

Об этом сообщают столичные паблики со ссылкой на информацию от пассажиров.

По их словам, в вагонах начинает становиться холодно.

Также сообщается, что поезд Пшемысль - Киев опаздывает на 4,5 часа, и в нём также нет света.

Причиной в обоих случаях называется обрыв проводов, питающих железнодорожные полосы, из-за мокрого снега и наледи, сопровождаемых шквальным ветром.

Вскоре остановку поезда Киев - Будапешт подтвердила "Укрзализныця".

"В Киевской области в результате падения опоры внешней линии 110 кВ на контактную сеть железной дороги один из участков временно остался без электроснабжения. Это привело к задержке целого ряда поездов, среди которых наиболее ощутимая задержка у рейса №10/9 Будапешт - Киев. Однако препятствие уже устранено, напряжение подано, и поезда по очереди возобновляют движение", – заявили в компании.

Трасса Киев - Чоп парализована на разных участках дороги из-за непогоды.

Об этом сообщают столичные и львовские паблики, публикуя многокилометровые очереди остановленных автомобилей.

Напомним, власти призвали киевлян не выходить на улицу из-за ухудшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что из-за резкого похолодания в Украине могут ужесточить отключения света.