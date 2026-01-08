После воздушного удара РФ в Кривом Роге без электроснабжения остаются 115 823 абонента.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Телеграм.

"По водоснабжению. Половина города работает на генераторах, мы поддерживаем систему, но давление будет ниже. Без электричества находятся 4 крупных котельных – это около 1400 домов. Котельная ЮжГОК работает, и мы планируем восстановить теплоснабжение во всех 335 домах к утру", – сказано в сообщении.

Кадры пожара и разрушений в многоэтажном жилом доме районного центра публикуют местные телеграм-каналы. По информации местных властей, к настоящему времени известно о десяти пострадавших. Местные паблики пишут, что по это здание уже попадало под удар в ноябре 2024 года.

Напомним, после массированного удара РФ в Кривом Роге, Днепре и Запорожье пропало электричество.

Война в Украине продолжается 1415-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 8 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в среду после воздушных атак произошло практически полное обесточивание Днепропетровской и Запорожской областей. Под Днепром поезда пришлось перевести на тепловую тягу, а объекты критической инфраструктуры в обоих регионах запитали от резервных источников.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.