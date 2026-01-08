У украинских властей есть информация, что сегодня ночью может быть новый массированный российский удар.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

По его словам, необходимо принимать во внимание воздушные тревоги и спускаться в укрытия.

"Есть информация, что сегодня ночью может быть новый массированный российский удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно, спускаться в укрытия. Россияне неизменны, они пытаются воспользоваться погодой", - говорится в сообщении.

При этом глава государства отметил, что поручил правительству помогать местным властям и максимально помогать всем, кто задействован.

Напомним, завтра в Украине прогнозируют отключения света на много часов. Власти Киева также призывают не выходить на улицу из-за ухудшения погоды.

В посольстве США также предупредили о "потенциально серьезном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней".

