В Киеве предупреждает о "потенциально серьезном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней".

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

Американцам рекомендуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги и готовиться пройти в убежища.

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней", - отметили в пресс-службе.

При этом ведомство опубликовало перечень действий, которые необходимо предпринять:

определить места укрытия еще до объявления воздушной тревоги;

загрузить на свой мобильный телефон надежное приложение для оповещения, например, Air Rail Siren или "Карта тревог";

немедленно укрыться, если будет объявлена воздушная тревога; проверять местные СМИ на наличие срочных новостей;

быть готовыми корректировать свои планы;

иметь запасы воды, еды и лекарств;

следовать указаниям украинских чиновников и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

Уточняется, что предупреждение касается всей территории Украины.

В то же время Госдепартамент США сообщил, что Украина, Россия и Беларусь попали в обновленный список стран, куда не рекомендуется ездить гражданам США.

Всего американцам не рекомендуется ездить в 21 страну.

Для некоторых стран установлен самый высокий уровень опасности, который означает, что лучше туда не ездить "ни при каких условиях".

В список стран с самым высоким уровнем опасности также входят Афганистан, Буркина-Фасо, Мьянма, Центральноафриканская Республика, Гаити, Иран, Ирак, Ливан, Ливия, Мали, Нигер, КНДР, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Напомним, завтра в Украине прогнозируют отключения света на много часов. Власти Киева также призывают не выходить на улицу из-за ухудшения погоды.

Война в Украине идет 1415-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 8 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в среду после воздушных атак произошло практически полное обесточивание Днепропетровской и Запорожской областей. Под Днепром поезда пришлось перевести на тепловую тягу, а объекты критической инфраструктуры в обоих регионах запитали от резервных источников.

