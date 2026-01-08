В посольстве США предупредили о серьезном воздушном ударе по территории Украины
В Киеве предупреждает о "потенциально серьезном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней".
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.
Американцам рекомендуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги и готовиться пройти в убежища.
"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней", - отметили в пресс-службе.
При этом ведомство опубликовало перечень действий, которые необходимо предпринять:
- определить места укрытия еще до объявления воздушной тревоги;
- загрузить на свой мобильный телефон надежное приложение для оповещения, например, Air Rail Siren или "Карта тревог";
немедленно укрыться, если будет объявлена воздушная тревога;
- проверять местные СМИ на наличие срочных новостей;
- быть готовыми корректировать свои планы;
- иметь запасы воды, еды и лекарств;
- следовать указаниям украинских чиновников и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации.
Уточняется, что предупреждение касается всей территории Украины.
В то же время Госдепартамент США сообщил, что Украина, Россия и Беларусь попали в обновленный список стран, куда не рекомендуется ездить гражданам США.
Всего американцам не рекомендуется ездить в 21 страну.
Для некоторых стран установлен самый высокий уровень опасности, который означает, что лучше туда не ездить "ни при каких условиях".
В список стран с самым высоким уровнем опасности также входят Афганистан, Буркина-Фасо, Мьянма, Центральноафриканская Республика, Гаити, Иран, Ирак, Ливан, Ливия, Мали, Нигер, КНДР, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.
Напомним, завтра в Украине прогнозируют отключения света на много часов. Власти Киева также призывают не выходить на улицу из-за ухудшения погоды.
Война в Украине идет 1415-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 8 января 2026 года, в обновляемом онлайне.
Накануне в среду после воздушных атак произошло практически полное обесточивание Днепропетровской и Запорожской областей. Под Днепром поезда пришлось перевести на тепловую тягу, а объекты критической инфраструктуры в обоих регионах запитали от резервных источников.
