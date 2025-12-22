Ночью в Житомирской области сошли с рельсов грузовой состав, а также локомотив пассажирского поезда Харьков–Ужгород.

Об этом сообщает компания "Укрзализныця".

Причины ЧП уточняются. Как сообщает компания, по предварительным данным, грузовой поезд сошел с рельсов из-за прилета дрона.

Травмированы машинист грузового поезда и его помощник, ранена пассажирка.

В то же время и украинские телеграм-каналы предполагают, что по грузовому составу ударил "Шахед". Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Коростене, близ которого случился инцидент.

Ранее мы рассказывали, что в Краматорске дрон атаковал поезд. Взрывная волна повредила окна в трёх вагонах.

А перед этим ВС РФ атаковали железнодорожный вокзал в Шостке, загорелся пассажирский поезд.

Война в Украине идёт 1398-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 22 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что российские военные вывезли около 50 граждан Украины из села Грабовское Сумской области. Перед этим в СМИ появилась информация о начале наступления российских войск через границу в районе Грабовского и о захвате этого села. В ВСУ подтвердили информацию о прорыве границы.

