Ударами по железнодорожной инфраструктуре войска России стремятся обрезать основное и резервное сообщение с прифронтовыми территориями, в частности, Сумской и Черниговской областями.

Об этом заявил в Фейсбуке председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

"Враг продолжает удары с целью обрезать сообщение с прифронтовыми территориями, в частности, Сумщиной и Черниговщиной. Ударяют, чтобы заблокировать основные маршруты, а также пытаются заблокировать резервные", - считает Перцовский.

По его словам, пассажиров будут довозить до Сум, Конотопа, Шостки и других городов региона автобусами с безопасного расстояния.

В последнее время под ударами оказывается железнодорожная инфраструктура в разных регионах. Так, в конце сентября была атакована дронами инфраструктура в Одесской области, поезда пришлось остановить.

Война в Украине идет 1324-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями четверга, 9 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, российские войска после длительной паузы возобновили наступление в Сумской области и существенно продвинулись в районе Новониколаевки. Также зафиксировано продвижение РФ на пяти участках на западе Запорожской области: около Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и в Полтавке.

