Россия снова нанесла массированные удары по энергетической и железнодорожной инфраструктуре Полтавской и Сумской областей.

Об этом сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба.

В Полтаве повреждены локомотивное депо, тяговые подстанции и дистанция энергоснабжения. Уничтожены административные и складские помещения, поврежден подвижной состав.

Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков–Львов, Львов–Харьков и Краматорск–Львов, сейчас движение полностью восстановлено.

Также после ночной атаки дронов на Полтавскую область поврежден энергетический объект, часть потребителей осталась без света.

Об этом заявил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в своем телеграм-канале.

В результате попаданий произошли пожары, повреждены административное здание, склады и железнодорожный подвижной состав. Также пострадал частный жилой дом.

Кроме того, и в Сумах ночью дроны атаковали объект энергетики. По сообщению местных властей, пропал свет в одном из районов.

Также было попадание по троллейбусу, водитель и кондуктор получили травмы.

Напомним, на днях под Черниговом дроны дважды за сутки повредили несколько объектов электроснабжения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует вывести из строя энергосистему Украины уже текущей осенью.

Война в Украине идет 1322-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями вторника, 7 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

