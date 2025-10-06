Наступающая зима будет самой тяжелой для Харькова за последние три года. Только за последние дни в первой столице уничтожены две трансформаторные подстанции.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в телеграм-канале.

"Глядя на динамику атак, уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны. В любой момент может произойти новый удар по критической инфраструктуре, который за секунды способен разрушить то, что мы создавали и восстанавливали месяцами", - написал Терехов.

По его словам, энергетики ударными темпами восстанавливают повреждения после прилетов: если ночью без электроэнергии оставались около 22 тысяч абонентов, то сейчас - около 3,5 тысяч.

Терехов считает, что обстрелы вряд ли прекратятся.

Между тем Владимир Зеленский затруднился ответить на вопрос о вероятности наступления блэкаута в Украине случае обстрелов РФ.

Ранее Зеленский предупредил, что Россия планирует вывести из строя энергосистему Украины уже осенью.

Война в Украине идет 1321-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями понедельника, 6 октября, в обновляемом онлайне.

В ночь на 5 октября российские войска нанесли удары по Львову и Львовской области. В результате атаки часть города осталась без света. В областном центре после удара также загорелся индустриальный парк Sparrow. После масштабной атаки на западный регион Владимир Зеленский призвал к одностороннему прекращению огня в воздухе.

