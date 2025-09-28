Президент Владимир Зеленский заявил, что этой осенью РФ намерена вывести из строя энергосистему Украины.

Об этом говорится в вечернем обращении украинского президента.

"Это уже, к сожалению, традиционная такая российская тактика: Россия пытается и в этом году ударить по Украине блэкаутом <...> Очень подлые удары <...>. Они отвергли все реальные предложения о мире и заслуживают на действительно жёсткое давление <...>. На неделе ждём решение Европы: как минимум новый пакет санкций должен быть – 19-й пакет," – сказал Зеленский.

Также глава государства утверждает, что россияне запускают дроны по европейским странам с танкеров своего теневого нефтяного флота.

Напомним, пока в Европе официально не заявлялось, что замеченные там БПЛА являются российским.

Ранее Зеленский пригрозил России ударами по энергетике при попытке отправить Украину в блэкаут.

Война в Украине продолжается 1313-й день. Последние новости с ключевыми событиями 28 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущих дней. Войска РФ продвинулись в Днепропетровской области и в южном направлении Запорожской области, продолжая заходить в центре Купянска. Стало известно, о каком оружии Зеленский просил Трампа во время встречи президентов. Военный министр США Хегсет распорядился, чтобы сотни американских генералов и адмиралов со всего мира на следующей неделе собрались в Вирджинии на экстренное совещание. В Украине ужесточили порядок учёта военнообязанных.

