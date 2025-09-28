Россияне в последние недели отказались от ряда встреч по урегулированию конфликта с Украиной.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

"В последние недели они (в Кремле - Ред.) отказались от двусторонних встреч с украинцами и трёхсторонних встреч с участием президента США Дональда Трампа или других американских чиновников", – сказал Вэнс.

"Россияне убивают и теряют очень много людей, но им нечем это оправдать", – отметил вице-президент США.

"Много людей умирают, а показать нечего. Сколько ещё людей они готовы потерять? Сколько ещё убьют ради минимальных, если вообще каких-либо ощутимых, успехов на земле?" – задался вопросом Вэнс.

"Наша позиция в том, что мы продолжим работать ради мира и надеемся, что россияне проснутся и признают реальность", – подчеркнул вице-президент США.

Ранее на Банковой заявили, что Трамп изменил свою позицию по Украине после встречи с королем Карлом III.

Война в Украине продолжается 1313-й день. Последние новости с ключевыми событиями 28 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

