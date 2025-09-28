Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по Украине после встречи с королем Британии Карлом III.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии The Telegraph.

"Дипломатические источники предположили, что не случайно, что Трамп изменил свою позицию так скоро после его разговоров с королем. Считается, что монарх обсуждал Украину на частных встречах с президентом во время государственного визита. Король принимал Трампов в Виндзорском замке, обедая и ужиная с ними, а также сопровождая их на целый день мероприятий. В своей речи на государственном банкете он однажды упомянул Украину", - пишет издание.

Журналисты попросили Ермака раскрыть, кто повлиял на президента США и убедил его изменить мнение о ситуации на Украине.

Чиновник ответил, что самым важным фактором оказался визит Трампа в Великобританию и похвалил усилия короля и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Хочу отметить, что визит президента Трампа в Соединённое Королевство был замечательным, и я знаю позицию Его Величества, позицию премьер-министра Стармера и людей, с которыми встречался президент Трамп. Это было очень важно", — пояснил Ермак.

Ранее СМИ сообщали, что король Британии сумел убедить Трампа в том, что Украина может изменить ситуацию на поле боя и выиграть войну против России.



Новые заявления президента США мы разобрали в отдельном материале.