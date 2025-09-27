Король Британии Чарльз III сумел переубедить президента США Дональда Трампа в том, что Украина может изменить ситуацию на поле боя и выиграть войну против России.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, во время визита американцев, на государственном банкете монарх выступил с речью, в которой особенно вспомнил про Украину.

"Наши страны имеют тесные отношения в области обороны, безопасности и разведки. В двух мировых войнах мы вместе боролись против сил тирании. Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", - заявил монарх, обращаясь к Трампу.

Отмечается и то, что Чарльз и президент США обсуждали войну в Украине и во время личных переговоров тет-а-тет.

Государственный секретарь США Марко Рубио, в свою очередь, в разговоре с европейскими коллегами подчеркнул, что изменение тона Трампа следует оценивать "как можно позитивнее".

Ранее мы писали, что в ходе посещения британского Виндзора Трамп похлопал по спине короля Карла III. Согласно устоявшимся правилам, к королю не принято прикасаться без его инициативы. Исключение – рукопожатие, если сам монарх протягивает руку.

При этом СМИ писали, что самолёт Трампа на пути в Великобританию едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком.